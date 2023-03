Sette torri eoliche alte duecento metri: un coro di “no” 

Sette torri alte 200 metri per catturare il vento nelle colline di San Basilio. Tra la foresta di Is Scruzzus, il pozzo sacro di Bau Crabu e il nuraghe di Pitzu Pranu. A cinque chilometri di distanza dal radiotelescopio e a dieci dal carnaio realizzato dalla Regione impegnata a ripopolare la zona di grandi rapaci come grifoni e aquile.

Il progetto della San Basilio Wind srl è stato presentato giovedì in una conferenza convocata dalla Regione per la Valutazione di impatto ambientale. E per adesso ha registrato un coro di no: progetto lacunoso, necessita di ulteriori approfondimenti. C’è anche il rischio che la richiesta della San Basilio wind debba ripartire daccapo con l’iter previsto in questi casi per impianti in grado di produrre sotto i 30 megawatt di energia e che si conclude con il via libera (o il diniego) della Giunta regionale.

Tra i più scettici il sindaco di San Basilio, Albino Porru: «Il nostro Comune era all’oscuro del progetto, come quasi sempre accade in questi casi. Non posso esprimere un parere definitivo sulla proposta, di sicuro dobbiamo valutare bene le ricadute per la nostra comunità». Al di là delle dichiarazioni ufficiali, il sindaco ha fatto la voce grossa durante l’incontro in videoconferenza, puntando sul fatto che una parte del territorio di San Basilio è già compromessa da un altro impianto eolico. Anche se i due progetti non possono essere paragonati, visto che la nuova proposta si riferisce a pale alte duecento metri, non trenta come quelle già esistenti.

Coinvolti anche i paesi di Goni e Siurgus Donigala, almeno per l’impatto visivo. «Da noi – dice la sindaca di Goni, Emanuela Guggeri – è previsto solo l’attraversamento di un cavidotto. Non sono contraria alle energie rinnovabili, ma la popolazione deve essere coinvolta. La Sardegna deve vivere di turismo, non può essere deturpata da impianti realizzati senza un piano regionale razionale e condiviso».

I tecnici della Regione hanno posto il problema della presenza di siti archeologici di una certa importanza, del patrimonio naturalistico presente nella zona, della valenza paesaggistica palpabile da chi attraversa la zona attraverso le Provinciali 23 e 24. Mentre dall’Osservatorio astronomico sono state chiesti approfondimenti su una delle sette torri che potrebbe essere a vista rispetto all’impianto di ricerca universitario. (p. c.)