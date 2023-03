Sette studenti stranieri scoprono la città 

Oristano è stata scelta quest’anno come meta ideale in Italia da alcuni studenti stranieri con Intercultura. Sono sette gli adolescenti che hanno scelto di trascorrere una settimana in città, accolti da una famiglia e inseriti in una scuola: Noah (Groenlandia) e Julia (Norvegia), Sanisa (Thailandia), Ivanna (Messico), Sevin (Turchia), Naura (Indonesia) e Amelia (Finlandia).

Sino al primo aprile i ragazzi, guidati dai volontari del Centro locale di Intercultura, avranno la possibilità di conoscere nuovi luoghi e stili di vita. Ad esempio domenica scorsa si è svolto il pranzo in compagnia delle famiglie ospitanti, dei volontari e dei ragazzi (e famiglie) vincitori del concorso di quest’anno e nel pomeriggio si è svolta una cerimonia per salutare la storica volontaria Joelle Pacini.

Oggi i sette ragazzi saranno ospiti prima de liceo artistico “Contini” e poi del museo Diocesano, domani saranno protagonisti di un laboratorio di cucina all’Alberghiero “Meloni” mentre il giorno dopo saranno al “Mossa”. «Dopo una pausa forzata di tre anni, siamo veramente felici di poter organizzare nuovamente questa settimana di scambio. È un modo non solo per gli studenti, ma per tutta la comunità per aprire i nostri orizzonti e incontrare rappresentanti di culture diverse», afferma Annamaria Pusceddu, presidente del Centro locale di Intercultura. ( m. g. )

