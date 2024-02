Sette staccano il pass per l’aula di Cagliari  Cera guida la carica  

Sette ce l’hanno fatta. In tasca un bottino di voti che dovrebbe regalare il pass per l’olimpo della politica sarda. Salvo colpi di scena, legati al calcolo di resti e quozienti, cinque poltrone andranno al centrosinistra e due alla minoranza: siederanno tutti volti noti fra ex consiglieri regionali, uscenti, sindaci e qualche sorpresa. Certa l’elezione dei due Solinas del Campo largo: Antonio (Pd) e Alessandro (5Stelle). Così come è sicura l’elezione dei due consiglieri regionali uscenti che hanno fatto incetta di voti: Emanuele Cera (FdI) e Alfonso Marras (Psd’Az), saranno all’opposizione. Con loro dovrebbero arrivare nell’aula cagliaritana di via Roma il medico di Ghilarza Giuseppino Canu (Sinistra futura), il sindaco di Santu Lussurgiu Diego Loi (Alleanza verdi e sinistra) e il primo cittadino di Neoneli Salvatore Cau (Orizzonte comune).

I più votati

Nella roccaforte del centrodestra, Fratelli d’Italia questa volta ha vinto facile: vola al 19 per cento e il valore aggiunto rispetto al trend del resto dell’Isola è tutto in quelle 4422 preferenze andate a Emanuele Cera. Sindaco per tre consiliature a San Nicolò d’Arcidano, ex amministratore provinciale, è stato in assoluto il più votato di tutto l’Oristanese. «Sono soddisfatto per il mio risultato personale – commenta – significa che in questi anni ho lavorato bene e le persone hanno creduto in me». Ha strappato consensi dal Terralbese alla Marmilla ma anche a Oristano e in altri centri. «La mia carta vincente è stata l’umiltà, la disponibilità – sostiene Cera – ho girato nei territori, sono stato fra le persone e ho ascoltato le esigenze di tutti collaborando con i sindaci, anche con quelli di schieramento diverso dal mio». Adesso è pronto per ritornare a Cagliari. «Finora non sono mai stato in minoranza, dovrò imparare a fare opposizione dando voce al territorio». Con lui tornerà in Consiglio regionale anche Alfondo Marras, forte delle oltre 3mila preferenze che hanno contributo al buon risultato del Psd’Az nella circoscrizione di Oristano. Qui i Quattromori, grazie anche ai 2400 voti del sindaco di Paulilatino Domenico Gallus, sono al 10 per cento mentre nel resto dell’Isola si fermano al 5. Fra le singolarità tutte oristanesi anche il 5,6 per cento dell’Udc, dove hanno inciso i risultati dell’assessora ai Servizi sociali del capoluogo Carmen Murru e del presidente del Consiglio comunale Peppi Puddu.

Campo largo

Nel Pd i 1960 voti di Antonio Solinas hanno fatto la differenza «insieme al lavoro di tutta la lista» come il dirigente dei Dem si affretta a rimarcare. «Io torno in Consiglio regionale perché alle mie spalle c’è un partito e l’impegno di un intero gruppo che si è messo in gioco». Il Pd è al 10,5 per cento (nell’Isola è al 13 ed è il primo partito) e «ha tenuto nonostante la fuoriuscita di alcuni esponenti che hanno fatto scelte diverse» sottolinea Solinas pronto alla nuova sfida. «Ci sono tante emergenze, ora c’è da pedalare parecchio ma ci siamo». Determinato anche Alessandro Solinas, consigliere regionale 5 Stelle fresco di riconferma con oltre 1600 consensi. «In questi anni ci siamo impegnati per formarci e arrivare a un simile risultato – sostiene – Il progetto di questa coalizione è nato nella passata legislatura quando abbiamo capito che chi era al governo della Regione non aveva a cuore le sorti dell’Isola». E adesso le aspettative schizzano in alto. «Abbiamo un ruolo importante e ne sentiamo tutta la responsabilità. Sappiamo che c’è molto da fare, dalla sanità ai trasporti, ma abbiamo anche un grandissimo entusiasmo che ci permetterà di portare avanti il programma».

La vera sfida inizia ora.

