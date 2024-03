Sette squadre in quattro punti: è bagarre 

Più siamo meglio è, ripeteva Claudio Ranieri dall’inizio della stagione. E lo scenario a dieci giornate dalla fine è proprio quello auspicato dall’allenatore del Cagliari che, soprattutto nei momenti più critici, ha mostrato una coerenza disarmante e invidiabile, trasmessa ai giocatori, ai tifosi e alla stessa società, cresciuti insieme anche sotto questo profilo nell’ultimo anno. Dall’Udinese in giù sono tutte dentro una bagarre che si preannuncia infuocata e incerta, con sette squadre racchiuse nello spazio di quattro punti e che sperano quindi di arrivare il prima possibile a quota 35 per capire - eventualmente - se potrebbe servire qualcosina in più per conservare la Serie A. Due ancora le retrocessioni in ballo dando ormai fuori dai giochi la Salernitana, scivolata a -11 dalla terzultima dopo la sconfitta di cinque giorni fa alla Domus. E proprio la formazione campana potrebbe essere - paradossalmente - una sorta di arbitro nel rush finale considerato che, da qui al 26 maggio, dovrà affrontare il Lecce (già sabato prossimo allo stadio Arechi), il Sassuolo, il Frosinone e il Verona. La speranza - di tutti, in particolar modo di chi ci ha già giocato contro come i rossoblù - è che non molli la presa proprio ora per non falsare quel che resta del campionato.

Le sorprese

In evidente difficoltà il Sassuolo e il Frosinone, rispettivamente penultimo e terzultimo in classifica, che si sono affrontati proprio lo scorso weekend con il successo - pesantissimo - degli emiliani ai quali la cura Ballardini – evidentemente – sta facendo bene. Entrambi sotto pressione. Solo qualche mese fa sembrava impossibile che dovessero chiudere la stagione lottando per sopravvivere. Soprattutto la squadra di Di Francesco, considerata per un mese e oltre, addirittura, una delle rivelazioni del torneo. L’incantesimo si è rotto probabilmente proprio contro il Cagliari con quel surreale 3-4 del quale si trovano ancora tracce di sangue nello spogliatoio dei ciociari (nonostante il 3-1 nella gara di ritorno). Lì si è inceppato qualcosa, soprattutto a livello mentale, ed è iniziato un calo costante con tanti peccati di gioventù e presunzione e caterve di gol al passivo. E oltre all’inesperienza e alla mentalità iper offensiva del suo allenatore, il Frosinone potrebbe pagare a caro prezzo il fatto di non essere abituato a lottare con il coltello tra i denti.

Il crollo

Clamoroso anche il crollo del Lecce, che non ha più trovato un suo equilibrio e un percorso lineare dopo un avvio di stagione esplosivo. Ha perso quattro delle ultime cinque partite e chissà quale impatto avrà il nuovo allenatore Luca Gotti sulla squadra, sull’ambiente e, soprattutto, sul campionato dopo il polverone sollevato da Roberto D’Aversa, esonerato dopo la testata al giocatore veronese Thomas Henry, e non solo, viste le prestazioni e la contestazione dei tifosi al triplice fischio, prima del fattaccio. A poche curve dal traguardo, invece, il Genoa che, nonostante qualche passo falso di troppo, non dovrebbe essere a rischio con i suoi 33 punti.

La svolta

Il ribaltone sul più bello. Il Cagliari, il Verona, l’Empoli (nonostante gli ultimi due risultati) e l’Udinese sono più avanti mentalmente in questo momento, non solo in classifica quindi, e sanno dove e come andare a prendersi i punti che mancano per conquistare la salvezza. Ancora una volta gli scontri diretti saranno decisivi e potrebbero sparigliare le carte al fotofinish. Al Cagliari ne restano tre da giocare. Il primo il giorno di Pasquetta nell’Isola col Verona, il secondo con il Lecce il 5 maggio sempre in casa, infine quello contro il Sassuolo a Reggio Emilia alla penultima giornata. La strada è segnata, si salvi chi può.

