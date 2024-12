Sette scrittrici sarde per “Unione Cult” 

Sette scrittrici sarde raccontano i loro libri oggi alle 14.30 a “Unione Cult” su Radiolina, il programma condotto da Francesca Figus e Francesco Abate (foto), anticipando i contenuti dell’Inserto Natale in edicola domenica con L’Unione Sarda. In studio: Ilenia Zedda con “Se mi guardo da dentro”, Elisa Pilia e “La bambina del vetro”, Paola Musa con “La vita in più di Marta S.”, Katia Fundarò e “Familienalbum”, Cristina Caboni con “La ragazza senza radici”, Federica Abozzi con “I quaderni verdi” e Graziella Monni con “Il medico di Caller”.