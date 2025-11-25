Sette sconfitte, sorride solo il La Maddalena 

Nel weekend del volley il La Maddalena è l’unico club a vincere (in un derby) nei quattro tornei nazionali che vedono impegnate otto squadre sarde. Per il resto, solo sconfitte appena mitigate dal punto della Pan Alfieri. Solo la Phi Volley La Maddalena viaggia spedita in B2 femminile, dove è terza e in corsa per i playoff. Al contrario Cus Cagliari e Sarlux Sarroch si dividono due degli ultimi tre posti in serie A3, mentre Quadrifoglio Porto Torres e La Smeralda Ossi sono ultime a zero punti in B2 femminile.

Le luci dei riflettori sono puntate ovviamente sulle capofila del movimento, ovvero Sarroch e Cus Cagliari, il cui rendimento e le prestazioni (una vittoria e quattro sconfitte) sono sicuramente distanti dalle attese. Col rischio che, nonostante appena cinque partite giocate, l’attuale posizione in classifica scateni ansie e paure.

I coach

Francesco Denora Caporusso, allenatore della Sarlux, affida alle pagine social della società le sue considerazioni. «Quella con Reggio Emilia è stata una prestazione scialba, conseguenza di un problema di personalità. Limitarsi a fare bene il proprio compito non è sufficiente per vincere, soprattutto con la prima in classifica. Bisogna fare molto di più».

Lorenzo Simeon, coach del Cus Cagliari: «Sinora abbiamo affrontato le più forti, è difficile dare giudizi. L’infortunio prolungato di Gozzo e quello recente di Menicali, due titolari, sono un problema perché non abbiamo soluzioni. Meritiamo posizioni migliori, ma dobbiamo limitare gli errori e migliorare la ricezione».

Serie B

La terza sconfitta ha riportato nei ranghi la Vega Dolianova in B maschile. È opportuno ricordare che il pensiero della società è sempre stato orientato a conquistare «i punti per la salvezza il prima possibile, poi si penserà al resto». Davanti la classifica è corta, è lecito dare un’occhiata da quelle parti. Nei tornei femminili in B1 non decolla la Capo d’Orso Palau mentre la Pan Alfieri ha ben presente che l’obiettivo è la salvezza. Salvezza che si allontana, in B2, per Quadrifoglio Porto Torres e La Smeralda Ossi.

