Sette rossoblù sparsi per il mondo 

Le nazionali chiamano e il Cagliari lascia partire ben sette giocatori, per la gioia (si fa per dire) di Claudio Ranieri, che avrebbe preferito tenere tutti ad Asseminello in vista del rush finale. In particolare, il tecnico storce la bocca per la partenza del suo bomber Gianluca Lapadula, che ha risposto alla chiamata della nazionale peruviana. Due amichevoli da giocare a Lima, contro Nicaragua e Repubblica Dominicana, le prime della nuova gestione sotto il ct Jorge Fossati. Impegni tutt'altro che proibitivi e che potrebbero permettere al numero 9 del Cagliari di andare in cifra tonda con la Bicolor (a oggi è a quota 9 reti). Il problema, però è che la seconda gara (con la Repubblica Dominicana) si giocherà la notte tra il 26 e il 27 (per l'esattezza alle 2.30 italiane del 27) e questo comporterà un rientro del giocatore, dopo un volo intercontinentale, tra il 28 e il 29, quindi a pochi giorni dalla sfida-salvezza di Pasquetta (il primo aprile) contro il Verona.

Punte in viaggio

Se Lapadula vola in Sudamerica, l'altro superstite dell'attacco del Cagliari, Eldor Shomurodov, parte per l'Asia, per giocare con il suo Uzbekistan due gare di qualificazione per i prossimi Mondiali contro Hong Kong. L'Uzbekistan, 4 punti nelle prime due giornate, giocherà il 21 a Hong Kong e il 26 in casa a Tashkent. Anche per Shomurodov poi inizierà l'odissea per il ritorno alla base, che dovrebbe completarsi il 28.

Spareggi europei

Nonostante i 90 minuti di Monza, lo scarso impiego col Cagliari ha fatto saltare a Mateusz Wieteska la chiamata con la Polonia per la semifinale dei playoff europei contro l'Estonia (che, curiosamente, ha richiamato per questo evento storico l'ex rossoblù Klavan, 38 anni). Giocherà invece con la Grecia, contro il Kazakhstan, Pantelis Hatzidiakos, che in rossoblù ha giocato solo una volta (i primi 45' contro il Torino) nelle ultime dodici giornate. Hatzidiakos sarà regolarmente al suo posto nella semifinale in programma il 21 e, in caso di successo, incontrerà nella finale playoff la vincente di Georgia-Lussemburgo il 26.

Gli altri rossoblù

Niente voli transoceanici per Nandez, visto che l'Uruguay giocherà due amichevoli in Spagna, la prima a Bilbao (il 23) contro una selezione dei Paesi Baschi, fuori dall'egida Fifa, e la seconda a Madrid contro la Costa d'Avorio, alla sua prima uscita dopo il trionfo in Coppa d'Africa. Da ieri sono nel ritiro di Cesenatico gli azzurrini Prati e Oristanio, che con l'Under 21 giocheranno due gare decisive per le qualificazioni agli Europei di categoria contro la Lettonia (il 22 a Cesena) e la Turchia (il 26 a Ferrara). Infine, torna nel giro della nazionale maggiore Obert, che con la Slovacchia di Calzona, già qualificata agli Europei, sarà impegnato in due amichevoli contro l'Austria (il 23) e la Norvegia (il 26).

RIPRODUZIONE RISERVATA