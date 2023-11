Sette proposte per Capodanno, via al toto nomi 

Ancora mistero sugli artisti del capodanno sassarese. I nomi restano coperti anche dopo la V commissione di ieri a Palazzo Ducale, convocata per dissipare la nebbia sul programma di eventi natalizi 2024 e cancellare il desolato finale, tra piazze deserte e disertati balli di gruppo, del 31 dicembre 2023. Anche perché i tempi stringono e, domenica scorsa, sono scaduti i termini per le manifestazioni di interesse indette dal Comune. «Abbiamo ricevuto 30 proposte - riferisce l'assessora alla Cultura Laura Useri - per i tre ambiti previsti, di allestimenti, eventi, capodanno». Cinque per la prima voce, 18 per la seconda e 7 per la terza, «tutte istanze presentate da società del territorio per abbracciare più giornate delle festività oppure una soltanto». Sfruttando il budget da 248mila euro assegnato dall'amministrazione che si spera di ingrossare con una parte del milione e mezzo di euro stanziato dalla Regione per i capodanno sardi.

E se Useri tace sui “papabili” protagonisti dello spettacolo in piazza d'Italia per il 31, da più parti si sussurrano nomi come il duo Carmen Consoli e Marina Rei, Boombadash, l'altra coppia musicale Sangiovanni e Achille Lauro, ma si parla anche di Chemical Brothers e Malike Ayane. Intanto, mentre si attende la fumata bianca sul prescelto, che sarà deciso dalla giunta, si registra la certezza dell'organizzatore Events Sardinia per i mercatini di Natale che avranno luogo in piazza Castello. L'altra sicurezza è l'attrito perpetuo tra l'assessora e l'opposizione, coi secondi che contestano i ritardi organizzativi, la carenza di interlocuzioni coi consiglieri e anche con gli altri partner delle feste come i centri commerciali naturali. (e.fl.)

