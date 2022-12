Sette premi per uomini e donne simbolo 

Il “cuore della città” riprende a pulsare grazie alle onorificenze del Capo dello Stato. Così la prefetta Paola Dessì definisce il Civico di Sassari assegnandogli il valore di simbolo e di cornice ideale per i sette riconoscimenti conferiti ieri sul suo palco ad altrettanti figli del Nord Sardegna che si sono distinti nella propria vita. Con l’imprimatur più alto, quello della presidenza della Repubblica, mittente dei premi. Consegnati in una cerimonia a cui erano presenti le massime autorità civili e militari della provincia, oltre all’assessore agli Enti locali Aldo Salaris in rappresentanza della governance regionale, riuniti anche per assistere a un bilancio dell’anno agli sgoccioli. Che la prefetta chiarisce di non voler gravare di numeri ma di tappe percorse a livello sociale e istituzionale. Lungo un cammino gestito anche dalle forze dell’ordine nel “vigilare sul rispetto delle restrizioni Covid a inizio anno” o in “momenti di estrema delicatezza come la protesta degli autotrasportatori”.

Terrorismo e Covid

Ruolo di sentinelle per la pace che si attaglia ai primi premiati, Valentina Monachella e Giuseppe Becciu, sergenti dell’esercito coinvolti in Afghanistan, tra il 2011 e il 2012, in due attentati di “chiara matrice terroristica”. A loro le due medaglie d’oro, mentre il richiamo alla pandemia trova riscontro nell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito ricevuta dal dottor Marco Antonio Guido, in prima linea a Sassari durante l’emergenza sanitaria. Lo stesso titolo è andato al luogotenente speciale Giulio Tortoro, interprete con l’Arma dei carabinieri, tra Bitti e Palau, di quell’impegno per la comunità lodato dalla Dessì. Con sfumature ad ampio raggio come testimoniato da Domenico Marras, anche lui cavaliere per un’esistenza spesa tra il ministero del Lavoro e la metamorfosi in affermato poeta. E stimato è pure il geometra Francesco Giovanni Muntoni, penultimo premiato, figura che somma in sé l’imprenditore di spessore internazionale e l’esponente di spicco del suo paese, Aggius, nonché dell’intera Gallura.

Dramma e rinascita

Sei uomini e donne insigniti di persona tranne l’ultimo, l’algherese Luigi Bertucci, il cui riconoscimento viene ritirato dalla figlia. Nella sua storia di prigioniero in Germania durante la seconda guerra mondiale riecheggia il dramma di una nazione ma anche il suo riscatto. Un destino di rinascita celebrato in quel Palazzo di Città, “cuore e memoria” del capoluogo, come afferma il suo sindaco Nanni Campus riecheggiando la prefetta. Sede, tra l’altro, del brindisi per i Candelieri del 14 agosto, riproposto ieri come segno beneaugurante per il 2023.