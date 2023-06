Sette ore di musica non stop per la festa ai giardini Lussu 

La Festa della musica, arrivata alla ventinovesima edizione, fa ritorno a Guspini per la seconda volta e dà il via all’estate guspinese: la Pro Loco ha aderito infatti alla manifestazione “Viva la vita” promossa da ministero della Cultura, Siae, Lea, associazione Promozione Festa della musica ed è in collaborazione con la rappresentanza italiana della Commissione europea. L’evento, curato dalla Pro Loco e patrocinato dall’amministrazione comunale, si terrà nei giardini Joyce Lussu di via Marconi, venerdì 23 giugno.

La serata avrà inizio alle 19 e si protrarrà fino alle 2 del mattino, offrendo sette ore di musica ininterrotta. In programma una scaletta che coprirà una vasta gamma di generi per accontentare tutte le fasce d’età. Sul palco si esibiranno i Soul Bossanova Fusion con il loro mix di rock e jazz, Skaosss con il loro coinvolgente ska, Fabrizio Canta Max & Time Out, il tribute ufficiale agli 883 per rallegrare il pubblico con successi degli anni '90 e, infine, Marascia, che concluderà la serata con la tecno. Il punto ristoro sarà gestito dall'associazione dei festeggiamenti di Santa Maria Assunta, che promuoverà l’imminente festa di Santa Maria. Inoltre, la Pro Loco avrà uno stand dedicato alla valorizzazione della birra di Montevecchio.

