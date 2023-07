Sette ore di blackout per lavori sulla rete 

Mercoledì 5 luglio stop all’energia elettrica in diverse vie del centro di Selargius.

Un’interruzione di sette ore - dalle 9 alle 16 - per consentire ai tecnici dell’Enel di eseguire i lavori di manutenzione della rete elettrica programmati da tempo, con alcune attività commerciali costrette a chiudere per tutto il giorno.

Tra le strade coinvolte dal disagio ci sono via Manin, la zona intorno a piazza Maria Vergine Assunta, via Gallus, via Tazzoli, via San Luigi, via Cavour e via San Lussorio.

