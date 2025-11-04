Sette nuovi ispettori  rinforzano le Fiamme gialle 

Sette ispettori, al termine del corso di formazione svolto presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza de L’Aquila, sono stati assegnati al Comando provinciale di Nuoro potenziando, così, le capacità operative delle Fiamme gialle nella provincia.

Donne e uomini di età compresa tra i 22 e i 26 anni, al loro primo incarico, hanno conseguito la laurea in Operatore Giuridico d’Impresa e svolto specifici addestramenti militari e di polizia per la lotta alla criminalità economico-finanziaria ed il concorso nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Nei giorni scorsi sono stati ricevuti dal comandante provinciale, colonnello Giancarlo Sulsenti.

