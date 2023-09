Sette nati in 5 mesi: la comunità famiglia strega la cicogna 

Un paese piccolo e sicuro, dove la comunità fa la differenza. Elini, 562 anime, lancia la sfida al calo delle nascite: sette nuovi nati in cinque mesi. Il motivo è semplice: tante giovani coppie hanno scelto un paese dinamico che investe in cultura della famiglia.

Le politiche portate avanti dall’amministrazione guidata da Vitale Pili iniziano a dare i loro frutti. «Stiamo cercando di creare un paesino a misura di famiglia, a livello di sicurezza, di assistenza, di ascolto, di istruzione – osserva Pili – da due anni, per abbiamo un asilo nido nuovo, la nostra scuola è un modello. Sono misure che danno fiducia a una famiglia. La speranza è che questo trend aumenti. Le famiglie non saranno lasciate sole».

Mamme e bimbi

La prima nata, l’8 aprile, è Anna. Mamma Tiziana Orrù, 33 anni di Lotzorai e papà Davide Casula (34) di Elini hanno deciso di vivere in paese. «C’è molta attenzione per la famiglia – spiegano – è un paese sicuro e i servizi non mancano. Anna tra qualche settimana andrà al nido». Cristina Pili (41) e Manuel Deiana (37), entrambi elinesi, sono diventati genitori di Giorgia il 13 maggio. Anche loro concordano sul fatto che il paese sia a misura di bimbo. «Tranquillo, curato, accogliente – spiegano – adatto alle famiglie». Il 25 maggio per la gioia di Stefania Marras (32) di Elini e Vincenzo Loi (39) di Arzana, è arrivata Virginia. Ad attenderla e coccolarla anche i fratellini Pietro e Biagio. La famiglia vive ad Arzana ma mantiene uno stretto legame con Elini. «Per motivi lavorativi ci siamo trasferiti ad Arzana – dice Stefania – ma due paesi distano quattro minuti in macchina. I miei due bambini frequentano la scuola dell’infanzia a Elini». Ambra Murgia, di Elini (39) e Marco Loi (42) di Arzana il 29 giugno sono diventati papà e mamma di Elisa. Il 10 luglio la cicogna è arrivata per la seconda volta per mamma Francesca Pisu (29) di Ilbono e papà Nicola Marongiu (36) di Elini. La piccola si chiama Azzurra e in casa ha trovato l’amore del fratellino Edoardo di 9 anni. «Azzurra è ancora troppo piccola, ma mio figlio esce in giro tranquillo per il paese. Se c’è un problema qualcuno interviene nel momento in cui tu non sei presente – spiega Francesca – a Elini non c’è niente di cui ci si debba preoccupare. La comunità è come una famiglia». L’unico maschietto del club dei neonati è Andrea nato il 14 luglio. Il piccolo di mamma Laura Ferreli (35) di Ilbono e papà Manuel Mura (35) di Jerzu, e fratellino di Alice, (6).

Pensieri al futuro

Elini è una scelta certa. «Il paese ci ha sempre ispirato – dice Laura – siamo stati ben accolti da tutta la comunità e siamo felicissimi perché troviamo tante attenzioni, supporti e incentivi che cambiano la nostra qualità di essere famiglia e che incidono dunque anche sull’allargarla». L’ultima arrivata in paese, il 29 agosto, è Anna Giulia, sorellina di Federico (4) e figlia di Silvia Angius (41) di Lanusei e Daniele Carrada (45) di Elini. «Qui si sta bene – racconta Silvia – è come vivere nei vecchi rioni di Lanusei dove ci si conosce tutti e ci si dà una mano. I miei pensieri vanno alla scuola primaria, se dovesse chiudere costringerebbe i miei figli a spostarsi ma anche al punto nascita ormai chiuso dell’ospedale di Lanusei. Quando ero a Nuoro per la nascita di Anna Giulia c’erano con me in reparto tantissime mamme ogliastrine».

