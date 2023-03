Sette musicisti insieme per aiutare l’Ail 

My Soul, ovvero il canto per aiutare chi è impegnato nella solidarietà con l’invito a tutte le associazioni di Macomer. Sette musicisti si sono uniti per incidere la canzone i cui proventi andranno alla sezione Ail di Nuoro e Ogliastra. Le parole del brano sono di Sandro Pireddu, gli arrangiamenti musicali di Dino Madau. All’iniziativa hanno aderito in tanti. Oltre a Pireddu che duetta con la figlia Sara, e Madau (suona la chitarra elettrica e l’armonica), ci sono la chitarra acustica di Tore Deriu, la batteria di Pinuccio Salis, l’organo di Emanuele Lobino, il basso elettrico di Marco Benevole. «Ho scritto il brano a dicembre, dedicato a mia sorella Monica, morta in un ospedale di Bolzano: era impegnata in diverse associazioni - racconta Pireddu - poi l’idea di musicarlo e di donare i proventi all’Ail. A Macomer ho trovato subito la disponibilità di Dino Madau e di altri musicisti. Sette cuori per l'Ail». (f. o.)

