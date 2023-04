Sette morti in sette giorni. Non è il titolo di un film, ma quello che succede a Serramanna, dove nelle ultime settimane le campane a morto hanno suonato molte, troppe, volte: anche due decessi nelle 24 ore. E oltre al comprensibile dolore dei familiari dei defunti cresce anche l’ansia per una tendenza che conferma un saldo drammaticamente negativo fra morti e nuovi nati in paese: «Dall’inizio dell’anno – osserva il sindaco Gabriele Littera – a Serramanna sono morte 40 persone e le nascite sono state solo 15». Un confronto che erode inesorabilmente il numero dei residenti.

Il sindaco

«Nell’ultima settimana a Serramanna sono mancate sette persone, non tutti giovani: il numero è altissimo», commenta il primo cittadino Littera, rattristato per la scomparsa di ognuno dei suoi concittadini, e ancor più per i più giovani. «È un periodo buio e triste per la nostra comunità. Stiamo salutando tante, troppe, persone care ultimamente», ha scritto il primo cittadino sulla sua pagina Facebook listata a lutto per la scomparsa per cause naturali di un 50 enne, gestore di una delle edicole di Serramanna, che solo un mese fa aveva visto la compagna 39 enne arrendersi a un male che non le ha lascito scampo. I due se ne sono andati praticamente assieme, e la circostanza è stata la causa di profondo cordoglio fra i serramannesi. «Non c’è niente di peggio che perdere una persona cara», era stato qualche giorno fa il commento di Littera: «Quando è poi è una persona giovanissima non si trovano proprio ragioni e parole». Serramanna nel giro degli ultimi giorni ha pianto anche altre morti premature: un 43 enne e una 51 enne. Oltre ad alcune persone più avanti con gli anni.

I parroci

Il numero anomalo di decessi negli ultimi giorni non lascia indifferente il parroco di San Leonardo, don Giuseppe Pes: «Di fronte alle malattie e alla morte non possiamo dire molto, se non affidarci alla fede e alle parole di Gesù che ci dicono quanto sia fragile la nostra vita. In questo mondo ci siamo solo di passaggio e dobbiamo tenerci sempre pronti alla chiamata del Signore. C’è un grande dispiacere – ammette il sacerdote – ma le perdite ci offrono l’occasione di apprezzare ancora di più quello che abbiamo, la vita dei nostri cari».