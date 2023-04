Sette milioni per i poli scolastici del futuro 

Per realizzare i due poli scolastici saranno completamente demoliti i vecchi (solo per le elementari 15mila metri cubi). Il nido e l’infanzia saranno ricostruiti (quasi interamente in legno) sulla stessa collina, il Comprensivo al posto dell’attuale scuola elementare. Il primo progetto è di uno studio romano di architetti (c’erano Edoardo Capuzzo e Damiano Ranaldi), il secondo di professionisti sardi. «Abbiamo pensato – hanno messo in evidenza gli architetti Federico Aru e Michela Serra – ad una scuola-giardino pubblica che sia davvero pubblica, e cioè sempre aperta ai cittadini». Via il muro di cinta sulla via Nazionale: ci sarà una piazza aperta, verde, alberi (anche un agrumeto) e una terrazza-giardino che collegherà i due plessi. Rosso il colore predominante.

Sono stati snocciolati da Daniele Madeddu, ex consigliere comunale oggi nella task force voluta dal sindaco per monitorare i progetti del Pnrr: polo dell’infanzia da mille metri quadrati, cinque aule (tre più due) e circa 110 bambini. Duemilacinquecento metri quadri invece per il Comprensivo di primo e secondo grado, 16 aule e 288 alunni (60 in più rispetto al numero attuale).

Pareti mobili per ampliare o ridurre le aule, a seconda delle esigenze. Giardini rigogliosi, anche sopra le terrazze. E poi biblioteca, palestra, auditorium (cento posti), laboratori, orti didattici. Saranno così i due nuovi poli scolastici di Villaputzu, quello per l’infanzia e il nido e quello che comprenderà le elementari e le medie. I progetti da 7,5 milioni di euro (con la possibilità di arrivare a 9 milioni, tutti fondi Pnrr) sono stati presentati mercoledì ai cittadini dagli stessi professionisti che li hanno ideati. Un confronto con l’amministrazione comunale, i genitori e la dirigente scolastica per avere – anche se il tempo è pochissimo – eventuali suggerimenti migliorativi.

I numeri

L’intervento

Le reazioni

Soddisfatta ma anche un po’ preoccupata la dirigente scolastica Tiziana Serrao: «È una grandissima opportunità e dunque c’è trepidazione ma anche un po’ di paura. Il mondo della scuola è complesso. Chiediamo il massimo sforzo per realizzare aule ancora più grandi, ci serve spazio. Noi siamo già una delle scuole senza zaino». La parola d’ordine, come ha spiegato il sindaco Sandro Porcu, è flessibilità. «Con le pareti mobili e gli spazi cuscinetto le aule potranno essere rimodulate. Villaputzu è uno dei pochissimi Comuni in tutta Italia che avrà due poli scolastici completamente nuovi. Questa è una giornata storica». Grande soddisfazione anche da parte della vicesindaca Denise Piras: «Non si tratta solo di costruire nuove scuole ma di aggiungere un tassello architettonico ad un percorso già iniziato. Ci meritavamo questo finanziamento per il gran lavoro che da anni stiamo portando avanti sul fronte scolastico». Tempi stretti: per il nido e l’infanzia avvio lavori entro il 30 novembre di quest’anno e termine entro il 31 dicembre 2025. Per l’istituto comprensivo appalto entro il 31 marzo 2024 e consegna entro marzo 2026.

