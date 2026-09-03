Sette milioni e mezzo in freezer 

«Se penso al progetto dedicato agli “smart worker”, purtroppo, devo dire che è stato da tempo presentato in Regione ma ancora non si vedono i finanziamenti», premette con un pizzico di stupore il sindaco di Ollolai, Tore Zedde. «Non capiamo perché questi tre milioni di euro non siano ancora arrivati». Questa la denuncia che arriva dal cuore dell’Isola, e che intende scuotere la politica regionale. «Inoltre, abbiamo già pronto pure un altro progetto interessante, HealEs, per far diventare il nostro paese la capitale europea del benessere scientifico. Anche qui la Regione non dà risposte, sebbene ci siano già sul piatto 4 milioni di euro messi da un privato. Ne servirebbero altri 4,5».

Fermento

A Ollolai le idee non mancano. Geniali, terribilmente a portata di social e testate giornalistiche. Dal titolo facile. Al tempo stesso, però, nel paese di Ospitone sanno bene che per contrastare lo spopolamento occorre soprattutto concretezza. D’altronde, il progetto “Work from Ollolai” da subito ha riscosso consensi e l’interesse di tantissimi americani, desiderosi di raggiungere la Barbagia per lavorare da remoto, in “smart working”. Tutto pronto, progetto imbastito e raccontato pure dalla Cnn, però «non si vedono le risorse regionali annunciate per farlo partire e decollare», ribadisce Tore Zedde. «Non capiamo proprio in quale ingranaggio si sia inceppato il nostro progetto. Alla governatrice Alessandra Todde vorrei dire solo di credere maggiormente nelle nostre zone, nella Barbagia. Abbiamo una qualità della vita alta, un territorio unico e immerso nel verde. Occorre solo credere di più in questi progetti».

HealEs

Progetto dedicato al “lavoro agile e flessibile”, ma non solo. Ollolai strizza l’occhio pure ad Einstein Telescope e vuole diventare la capitale europea del benessere scientifico. Ecco HealEs, piano che poggia su un contributo di 4 milioni di euro, garantito da una multinazionale. Peccato che manchi all’appello anche un’integrazione pubblica, indispensabile per assicurare l’adeguata “spinta”. «Stiamo parlando di un progetto innovativo, siamo già nella fase di realizzazione del primo lotto», afferma il sindaco. «La Regione, però, ancora non si fa sentire. Noi attendiamo fiduciosi, comunque». Il Villaggio HealEs nasce per prendersi cura di ricercatori scientifici, tecnici di laboratori sotterranei, operatori di piattaforme offshore, minatori di grandi impianti estrattivi in profondità, astronauti e personale di terra delle agenzie spaziali. Le ambizioni non mancano. Zedde conclude: «Il costo complessivo dell’operazione è di 8,5 milioni di euro. Lo studio di fattibilità finanziario è stato redatto dalla DP Progettazioni di Nuoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA