Sette milioni di euro per edilizia scolastica, mobilità e patrimonio 

Sette milioni di euro frutto dell’avanzo di bilancio saranno recuperati per investire in aree strategiche della Città metropolitana. Dovranno essere utilizzati per edilizia scolastica, patrimonio, mobilità e sistema viario. L’ha annunciato il sindaco metropolitano, Massimo Zedda, dopo che nell’ultima seduta di Consiglio della Città metropolitana di Cagliari è stata approvata all’unanimità la variazione del bilancio di previsione finanziaria 2025/2027.

«È una manovra importante», aggiunge Zedda, «utilizzeremo le risorse per il benessere, la sicurezza e la tutela dei cittadini dell’area metropolitana». Francesco Lilliu, consigliere con delega alla Mobilità, Trasporti e Politiche dell’Unione europea, illustra: «Per il settore Mobilità e Viario, la variazione finanzia manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento delle barriere stradali alla normativa salva motociclisti. Finanziati, inoltre, l’ammodernamento e la messa in sicurezza dell’illuminazione della Provinciale SP17 Quater». Andrea Zucca, consigliere con delega ai Lavori pubblici, evidenzia che nella manovra «sono destinati a interventi sull’edilizia scolastica oltre due milioni e mezzo di euro, confermando l’impegno dell’amministrazione nel recupero del patrimonio scolastico».

