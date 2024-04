Joe Biden celebra la Giornata della Terra annunciando 7 miliardi di dollari in sovvenzioni per progetti solari residenziali che forniranno energia a quasi un milione di famiglie a basso reddito. Lo rende noto la Casa Bianca. L’annuncio dà il via a una settimana di attività volte a pubblicizzare i risultati dell’amministrazione Biden sul cambiamento climatico.