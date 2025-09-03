VaiOnline
Lampedusa.
04 settembre 2025 alle 00:15

Sette migranti affogati nella traversata «Avevano dovuto pagare 800 euro l’uno» 

LAMPEDUSA. È di sette dispersi e 41 superstiti il bilancio dell’ultima tragedia dell’immigrazione nel Canale di Sicilia. I profughi - eritrei, etiopi, sudanesi e malesi - sono stati soccorsi dalla nave ong Aurora Sar approdata martedì notte a Lampedusa. Già durante il soccorso i migranti avevano riferito che, a causa del mare agitato, durante la prima notte di navigazione due loro compagni di viaggio erano caduti in acqua. Lo stesso tragico destino, la sera successiva, sarebbe toccato ad altri cinque. I dispersi dovrebbero essere tutti uomini. Secondo quanto raccontato ai mediatori culturali, il gruppo viaggiava su un gommone partito da Zwara, in Libia. Dopo due giorni di navigazione l’imbarcazione è andata in avaria. Soccorsi dal mercantile Maridive in acque internazionale, per cinque giorni sono rimasti a bordo, dove sono presto finiti i viveri e da dove i volontari della ong hanno poi effettuato il trasferimento. La traversata sarebbe iniziata la sera del 27 agosto. Ciascuno di loro avrebbe pagato 800 euro per il viaggio.

