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Palau.
29 maggio 2026 alle 00:26

«Sette mesi senza colloqui psichiatrici» 

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Liste d’attesa lunghe, carenza di medici e servizi territoriali sotto pressione: nel lungo elenco di carenze della sanità sarda e gallurese c’è il delicatissimo ambito della salute mentale. A denunciare la situazione è un cittadino di Palau, autore di una lettera nella quale racconta il caso di un proprio familiare seguito dal servizio di psichiatria gallurese. «Fino a poco tempo fa - scrive - veniva seguito con visite mensili. Alla richiesta di un nuovo appuntamento ci è stato risposto che serviva un’impegnativa urgente. Una volta ottenuta, però, la visita non è stata comunque effettuata perché, a quanto pare, sull’impegnativa avrebbe dovuto essere specificato; urgente entro 72 ore». Risultato: il paziente sarebbe stato rimandato a casa «senza alcuna assistenza». Sarebbero ormai «sette mesi, che questa persona assume soltanto la terapia farmacologica senza essere seguita da nessuno, mentre le sue condizioni peggiorano giorno dopo giorno».

Nella lettera viene evidenziato anche il peso che ricade sulle famiglie, spesso lasciate sole nella gestione di situazioni complesse, con il problema aggiuntivo dei costi delle cure private e delle lunghe attese nel pubblico. Da qui l’appello alla Regione affinché rafforzi i servizi di assistenza psichiatrica sul territorio.

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