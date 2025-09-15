VaiOnline
Jerzu.
16 settembre 2025 alle 01:22

Sette mesi dopo arriva la logopedista 

Sette mesi di attesa per la logopedista a Jerzu. Da oggi il servizio dovrebbe essere garantito. Parola della Asl Ogliastra: «Abbiamo individuato una logopedista che garantirà la continuità assistenziale per i pazienti ricadenti nell’ambito territoriale di Jerzu. La professionista assicurerà le prestazioni agli utenti a partire dal 16 settembre, evitando così i disagi ai pazienti evidenziati nell’ultimo periodo». Infatti, da febbraio, i bambini del circondario, sono stati costretti a viaggiare, anche in pullman, e spesso saltare la scuola, per raggiungere i centri dove era garantita la logopedista.

Le famiglie più fortunate, per non far rimanere indietro i bambini, si sono rivolti al privato, pagando di tasca. Una situazione che ha fatto presente un papà amareggiato e stanco di continue promesse andate in fumo: «Per non lasciare il bambino indietro lo portavo a Lanusei, gli facevo saltare la scuola, mi sono rivolto al privato. Ma ora va alle elementari e non è più possibile. Serve un servizio continuativo. Ci sentiamo abbandonati dall’istituzione che dovrebbe tutelare i nostri figli». Aurelia Orecchioni, Uil Fpl, ha seguito dal principio la questione: «Segnaliamo il disservizio da febbraio ma l'azienda ha sempre sostenuto che il problema era stato risolto. A quanto pare non era così. Resta da capire se questa è una soluzione tampone o definitiva».

