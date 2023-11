Sette incontri per la ripartenza del Gal Marghine 

“Percorriamo insieme la via dello sviluppo”. È più di uno slogan quanto propone il Gal Marghine che dall’8 novembre al 7 dicembre attiverà un percorso partecipativo con tutti coloro che sono interessati allo sviluppo del territorio.

Obiettivo definire la strategia di sviluppo locale con i fondi della Regione. «Il nostro territorio - sottolinea il Gal - è chiamato a decidere, secondo un approccio dal basso verso l’alto, su quali ambiti tematici incentrare la strategia di sviluppo, quali interventi attuare e come utilizzare i fondi del Feasr dedicati allo sviluppo rurale e quelli europei sulla formazione per il periodo tra il 2023 e il 2027».

Si favoriranno la vitalità e lo sviluppo delle zone rurali, per contrastare anche il fenomeno dello spopolamento. Sono stati programmati sette incontri, nella sala riunioni dell’Unione dei Comuni, a partire dall’8 novembre.

Il 21 novembre, dalle 16 alle 18.30 è in programma un laboratorio dedicato al Fondo sociale europeo, che si svolgerà in modalità online. L’argomento sarà al centro dell’assemblea dei soci che è stata convocata per lunedì prossimo alle ore 18 nella sala riunioni dell’Unione dei Comuni, anche per l’approvazione del bilancio.

