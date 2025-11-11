VaiOnline
Dal campo.
12 novembre 2025 alle 00:28

Sette in nazionale e sei infortunati 

A tre giorni dallo 0-0 di Como, il Cagliari ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti al Crai Sport Center di Assemini. Per Fabio Pisacane squadra dimezzata: sette convocati e sei infortunati (Belotti incluso) assenti. Hanno continuato a lavorare in personalizzato Giuseppe Ciocci, Alessandro Deiola, Joseph Liteta, Nicola Pintus e Marko Rog, già assenti nell'ultima gara di campionato. Da domani, con Elia Caprile in Moldavia-Italia, iniziano gli impegni per i nazionali: gli altri sono Riyad Idrissi e Marco Palestra (Italia Under-21), Semih Kılıçsoy (Turchia Under-21), Zito Luvumbo (Angola), Yerry Mina (Colombia) e Adam Obert (Slovacchia).

La prima seduta della settimana è stata dedicata a tecnica, possesso palla, lavoro aerobico e una serie di partitelle. Oggi i rossoblù torneranno in campo di mattina.

I biglietti

Dalle 16 di oggi comincia la vendita dei biglietti per Cagliari-Genoa in prelazione per i possessori della membership Islanders. La vendita libera è in programma dalle 17 di domani. Come prezzi 25 euro nelle curve, 60 in Distinti, 90 in Tribuna Blu e 120 in Tribuna Rossa. Prevista riduzione per donne, Under-18 e Over-65 a 40 euro in Distinti, 60 in Tribuna Blu e 80 in Tribuna Rossa.

