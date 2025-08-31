VaiOnline
Dal campo.
01 settembre 2025

Sette i nazionali rossoblù 

Ancora un giorno di riposo per i giocatori del Cagliari che si ritrovano domani pomeriggio al “Crai Sport Center” di Assemini per riprendere la preparazione. La sosta consentirà allo staff tecnico di entrare nello specifico della condizione atletica per renderla ottimale il prima possibile.

Assenti giustificati i sette nazionali, vale a dire gli azzurrini Idrissi e Palestra, il colombiano Mina, l’angolano Luvumbo, lo slovacco Obert, il turco Kiliçsoy e lo zambiano Liteta. Sotto osservazione, invece, Pavoletti e Radunovic, entrambi assenti sabato sera a Napoli. Sia il capitano che il portiere serbo vogliono sfruttare la prima pausa del campionato per mettersi finalmente a disposizione di Pisacane, potrebbero aggregarsi al gruppo all’inizio della settimana prossima.

Il torneo per il Cagliari riprenderà il 13 alle 15 alla Unipol Domus con la partita contro il Parma. Venerdì a Buddusò alle 16 è, in programma, invece, un’amichevole con la formazione locale, neo promossa in Eccellenza. (f.g.)

