Sette giorni senza telefono: la sfida di prof e studenti a Samassi e Serramanna 

Una settimana senza telefonino a partire da oggi. La professoressa Maria Antonietta Tocco lancia la sfida ai suoi studenti delle Medie di Serramanna e Samassi e trova loro qualcosa di meglio da fare. «Il progetto di educazione civica è stato ideato dal Consiglio di classe e parte da un’inchiesta sull'impatto digitale su bambini e adolescenti, svolta da neuroscienziati e medici, diramata poi dal ministero dell’Istruzione, con un certo allarmismo, a tutte le scuole», spiega l’insegnante di materie letterarie presso l’istituto comprensivo Grazia Deledda. «Come docenti, leggendola, abbiamo avuto conferma di ciò che già osserviamo in classe, con molta preoccupazione, ogni giorno».

Le classi

Gli alunni della 3^C della scuola media di Serramanna e della 3^ B di Samassi, trascorreranno una settimana lontano dal telefonino, impegnando le ore che altrimenti avrebbero trascorso chini sul cellulare, in altre attività ideate e concordate tra loro. «I ragazzi hanno stilato un calendario di attività da svolgere dopo i compiti e lo sport, che corrispondono ai loro interessi e bisogni, tenendo il cellulare spento», continua la professoressa Tocco. Andare al canile per portare cibo e coccolare i cani, cimentarsi nel realizzare acconciature, imparare a imbastire un ricamo, fare una giornata di prova in uno sport diverso da quello praticato, costruire un fortino, proporre laboratori ai bambini delle scuole dell’infanzia, sono solo alcune delle attività ideate dai ragazzi.

«Abbiamo cercato di collegarci al territorio e, in parte, ci siamo riusciti. Tra le nostre finalità, oltre a insegnare ai ragazzi un uso moderato di internet, social e cellulari, c’è quella di orientarli quanto più possibile alla scoperta dei loro talenti e delle loro passioni. La preziosa collaborazione tra scuola, genitori e territorio, è la chiave per poterli aiutare a raggiungere il successo formativo – continua la docente – . È importante valorizzare l’esperienza di questi ragazzi, che stanno mostrando grande maturità, anche perché il percorso motivazionale per arrivare a questa decisione è stato lungo e, a momenti, non semplice: sono partiti da un no categorico. La ricerca, il documentarsi, i dibattiti in classe, la produzione di testi su questo argomento con tracce elaborate da loro stessi, un incontro con lo scrittore Matteo Porru, la partecipazione al convegno online di Alessandro D’Avenia, “C’ero una volta: l’eroe che c’è in ognuno”, la conoscenza di Ned Ludd e la consapevolezza che ogni rivoluzione porta con sé rabbia e anche tante vittime, ma anche la conoscenza della vita e delle opere di Maria Lai, li hanno fatti riflettere. Il progetto culminerà proprio con una gita alla Stazione dell’arte di Ulassai. Non a caso il progetto si intitola “Per ritrovare il filo...”». Del progetto resterà traccia. «I ragazzi annoteranno l’esperienza vissuta su un diario. È una sorta di esperimento sociale, un umile tentativo, insieme a tutti gli attori coinvolti nel processo di formazione, per insegnare loro a servirsi della tecnologia, senza diventarne schiavi, in modo tale da leggere meglio il loro ruolo in questa società. Fare il lavoro che si ama rende felici e cittadini felici migliorano il mondo», conclude la docente.

Il paese

«Un gruppo di 5 o 6 ragazze verrà nel mio salone – interviene Nicole Simbula, parrucchiera di Serramanna – ho subito accettato la proposta con entusiasmo: dedicherò una serata esclusivamente a loro, insegnando la tecnica per fare i tipi di trecce più richiesti, invece che guardare un tutorial su YouTube, potranno interagire e soprattutto sperimentare la loro manualità nel lavoro». E ancora: «Vedo questo progetto come un’opportunità di crescita per i ragazzi, non sarà facile all’inizio,ma si abitueranno», commenta Marco Murgia, uno dei genitori.

