Sette giorni per salvare il sindaco 

Chissà se la lontananza avrà portato consiglio (e soprattutto soluzioni). La trasferta di Massimiliano Sanna, volato in Croazia mercoledì scorso insieme ad alcuni collaboratori per assistere all’Alka di Sinj, manifestazione gemellata con la Sartiglia, terminerà lunedì notte. Calendario alla mano (e festività escluse) al primo cittadino restano appena sette giorni per trovare una quadra all’interno della sua sgangherata maggioranza e ritirare le dimissioni.

Le strategie

Gli alleati evitano i commenti ufficiali ma a microfoni spenti qualcuno ipotizza che la scelta di allontanarsi in un momento così cruciale per l’amministrazione sia frutto di una strategia: trascinare le trattative fino all’ultimo momento utile per mettere i partiti della coalizione con le spalle al muro. Prendere o lasciare insomma. Che, applicato al caso specifico, significa accettare il rimescolamento proposto in Giunta o andare tutti a casa. Per poter navigare in acque tranquille fino al prossimo porto, le elezioni regionali, serve un equipaggio a sedici. Se n’è convinto anche il sindaco che, dopo aver cercato invano nuovi compagni di viaggio tra i banchi del centrosinistra, ha riconosciuto la necessità di far accomodare sul ponte di comando anche il gruppo misto.

Le mosse

Ora si tratta “solo” di azzeccare la mossa per salvare capra e cavoli: chiedere ad uno degli alleati di liberare una poltrona per far spazio a Prospettiva Aristanis. Non è un segreto che la formazione composta da ex Udc e Riformatori voglia essere rappresentata da Gianfranco Licheri. E qui si complica la situazione. Partendo dal presupposto che il “Sanna-bis” dovrebbe essere quasi la fotocopia del primo, Fratelli d’Italia potrebbe uscire dai giochi per la parità di genere essendo rappresentato in Giunta da due donne, l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda e quella alle Attività produttive Rossana Fozzi. Nelle ultime ore l’attenzione si era spostata su Sardegna al Centro 20 Venti, anche alla luce delle dichiarazioni del capogruppo Giuliano Uras, particolarmente scettico sulla possibilità di ricomporre la maggioranza.

Gli intoccabili

Ipotesi contro la quale, però, molto probabilmente si schiererebbero il Partito sardo d’Azione e Forza Italia, i gruppi che nell’ultimo mese e mezzo di crisi hanno stretto una sorta di alleanza attorno alla figura di Massimiliano Sanna. Per lo stesso motivo sarebbero intoccabili il vicesindaco azzurro Luca Faedda e l’assessore ai Lavori pubblici sardista Simone Prevete. Resta l’Udc, ma il segretario cittadino Michele Piredda già da tempo ha messo le mani avanti. «Non siamo disposti a cedere di un millimetro sui nostri incarichi» aveva dichiarato subito dopo le dimissioni del sindaco. Le diplomazie cittadine avranno un bel da fare prima di concedersi qualche giorno di relax sotto l’ombrellone. Non c’è più tempo da perdere.

RIPRODUZIONE RISERVATA