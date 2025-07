Sette giorni per fare un assessore 

Potrebbe arrivare già questa mattina, con otto giorni di ritardo rispetto alla tabella di marcia, il settimo e ultimo nome della giunta guidata dal sindaco di Nuoro, il neoeletto Emiliano Fenu. Lunedì scorso, il primo cittadino aveva infatti deciso di tenere per sé, in via provvisoria, la delega destinata a Sinistra Futura: Pubblica istruzione Ricerca e Università. Si punta ad un nome di garanzia all’interno del partito.

Il no a Cossu

Un passaggio che aveva rivelato tensioni interne al partito di riferimento, esplose apertamente durante la fase finale della composizione dell’esecutivo. La proposta iniziale, avanzata dal partito che misi sul tavolo di Fenu il nome di Gianni Cossu, non aveva ottenuto il via libera del consigliere comunale eletto Angelo Coda. Per questo motivo, la delega era stata ritirata in extremis, ancora prima di essere formalmente annunciata nel primo Consiglio comunale.

Le trattative

È seguita una settimana di confronto serrato, con toni a tratti accesi, culminata con una nota congiunta del segretario regionale Luca Pizzuto e di quello provinciale, Domenico Cabula, in cui si ribadiva la volontà di puntare su Cossu. Tuttavia, la linea sembrerebbe essere cambiata proprio negli ultimi giorni.

Durante un’assemblea aperta del partito, Cossu avrebbe pubblicamente manifestato anche ai vertici regionali la propria disponibilità a fare un passo indietro, aprendo così la strada a una possibile mediazione. Una scelta arrivata dopo un incontro del partito con il sindaco. Da qui è emersa l’idea di un “nome di garanzia”, che potesse raccogliere il consenso sia dei vertici politici di Sinsitra Futura, che del gruppo consiliare eletto nell’assemblea civica, con il consigliere Coda.

Oggi attesa la svolta

Proprio ieri sera, durante una riunione del direttivo regionale, si sarebbe trovata un’intesa di massima, con tutti i presupposti per avere un’indicazione condivisa. L’indicazione potrebbe ora convergere sul nome di Domenico Cabula, considerato una figura di equilibrio all’interno della coalizione, e che anche nell’assemblea cittadina aveva trovato un via libera.

L’ufficialità potrebbe arrivare già oggi: il tassello mancante della giunta Fenu sembra ormai vicino alla sua definizione

