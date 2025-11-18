Sette giorni di cure dopo il caos tra Isili e Verde Isola 

Un parapiglia o una vera rissa? Una reazione provocata da un brutto e inutile fallo o, viceversa, un’aggressione deliberata per la quale si attendeva solo la buona occasione? Un gioco eccessivamente falloso e provocatorio di una delle squadre o, invece, solo una scusa che possa giustificare l’ accaduto?

La baraonda

Due verità diverse, due opinioni opposte e inconciliabili, una sola certezza: quanto avvenuto domenica scorsa in campo nel match di Prima categoria tra Isili e Verde Isola avrà uno strascico presumibilmente di natura doppia, sportiva da una parte e penale dall’altra.

Chiamati dalla squadra carlofortina sono intervenuti i carabinieri (due le pattuglie accorse allo stadio) e un’ambulanza, i primi per raccogliere testimonianze ed eventuali denunce sull’accaduto, la seconda per prestare soccorso a un giocatore ospite colpito in faccia da una scarpetta coi bulloni chiodati (così sostengono dal suo club) e medicato in ospedale al Pronto soccorso, dove gli sono stati diagnosticati un trauma che ha coinvolto volto e naso e una cervicalgia.

Per lui 7 giorni di cure. «Sta passando in secondo piano quel che è successo al ragazzo, che ha uno sfregio in faccia», sottolinea Giuseppe Buzzo, presidente del club sulcitano. Un episodio «da condannare», conferma Mario Luigi Casu, massimo dirigente dell’Isili, che però stigmatizza le «responsabilità di entrambe le parti» e puntualizza: «Nessuna scarpetta bullonata, e il parapiglia è stato provocato da un loro giocatore». Insomma, il caos è reale ma le due squadre lo raccontano in maniera diversa nella genesi, nello sviluppo e nel finale.

La gara

Per capire meglio torniamo alla partita. I padroni di casa vincevano 3-0 quando un fallo commesso da un giocatore ospite ha dato il la al caos. I calciatori dell’Isili avrebbero lasciato la panchina per entrare in campo e dirigersi verso quella degli avversari «aggredendo con calci e pugni i miei ragazzi», ha sostenuto dopo il match Buzzo, «alcuni sono scappati e altri sono rimasti a difendersi».

Per Casu dell’Isili invece «mentre il nostro giocatore era a terra ha subito un secondo fallo a gioco fermo», dunque i suoi «sono entrati in campo per difenderlo». Versioni inconciliabili che hanno spinto entrambi a tornare sull’argomento.

Padroni di casa

Il presidente dell’Isili ieri ha ribadito la «condanna di quanto avvenuto prima, durante e dopo la partita» per poi puntualizzare: «Ci sono responsabilità da entrambe le parti ma da cosa nasce cosa. La causa del parapiglia è stato il calcio sulla schiena dato a un nostro calciatore, in quel momento a terra, da un giocatore della Verde Isola. Poi c’è stata la ditata con cui uno dei nostri è stato colpito allo zigomo. La panchina si è alzata e si è avvicinata alla loro e sono rimasti così, in piedi. Poi se un giocatore si trova circondato da tre avversari non è semplice. Scarpette bullonate? No. E anche il nostro giocatore è andato in ospedale. Sul 3-0 non erano necessari falli del genere. Comunque si poteva giocare ma la Verde Isola non ha voluto».

Gli ospiti

Per il presidente della Verde Isola invece «il problema nasce dalla loro panchina, ci sono stati screzi per tutta la gara. Sul 3-0 c’è stato un fallo di gioco normalissimo, rilevato dall’arbitro: hanno atteso l’occasione giusta per creare la bagarre. I ragazzi sono stati aggrediti e si sono difesi. La cosa più grave è stata il colpo di scarpetta a uno dei nostri, che ora ha uno sfregio in faccia. Tutto il resto passa in secondo piano. Sono intervenuti carabinieri e ambulanza, l’arbitro ha sospeso la gara ed è andato nello spogliatoio per rientrare dopo 25’ con la richiesta di riprendere la partita. Ma era impossibile: aveva fischiato tre volte, i militari stavano sentendo le persone, alcuni ragazzi erano già sotto la doccia. L’unico a salvarsi è stato il loro capitano, rimasto sempre vicino al nostro giocatore. Mi spiace, cerchiamo di avere buoni rapporti con tutti. Ma stavolta è troppo».

La palla passa in mano al giudice sportivo e, forse, alla magistratura penale.

