Sette feriti in uno scontro frontale 

Sette feriti e strada chiusa per ore. È il bilancio del drammatico scontro frontale tra due auto avvenuto nella tarda mattinata di ieri sulla bretella di collegamento tra la 554 Bis e la 125 Var, in territorio di Quartu, fra Terra Mala e Santu Lianu. I tre feriti più gravi sono stati accompagnati in ambulanza in codice rosso al Brotzu, al Policlinico e al Santissima Trinità. Le loro condizioni sarebbero migliorate in giornata. Gli altri quattro hanno invece riportato traumi meno gravi.

La paura

Lo scontro è stato violentissimo. Immediato l’allarme lanciato dai numerosi automobilisti sopraggiunti pochi istanti dopo. Sul posto numerose ambulanze del 118, quattro pattuglie della Polizia locale di Quartu e i Vigili del fuoco di Cagliari che per estrarre alcuni dei feriti dalle lamiere di una delle auto, hanno dovuto utilizzare le cesoie. Un lavoro lungo e difficile. Il conducente del veicolo e gli altri passeggeri sono stati poi accompagnati in ospedale dove erano già arrivate le ambulanze con gli altri feriti.

Stop al traffico

La statale 125 Var “Orientale Sarda” è stata chiusa temporaneamente sino alla rimozione delle due auto coinvolte e alla conclusione degli accertamenti tecnici da parte dalle pattuglie della Polizia locale. Il traffico è subito impazzito: lunghe code si sono formate su entrambi i sensi di marcia con gli automobilisti alla ricerca di strade alternative. Sul posto dell’incidente anche gli operai dell’Anas che hanno deviato il flusso delle auto che dalla statale 125 Var in direzione Terra Mala hanno proseguito in direzione Cagliari lungo la statale 554 Bis, sfruttando la possibilità di invertire la marcia al km 25,300. Disagi di alcune ore col traffico che ha poi ripreso a scorrere regolarmente sulle due direzioni di marcia non appena i Vigili del fuoco hanno liberato la carreggiata dalle auto danneggiate. Hanno operato a lungo anche gli operai dell’Anas che hanno contribuito alla messa in sicurezza della strada.

