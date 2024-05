Sette cuccioli cercano casa 

Sette cuccioli, ma anche la loro mamma, cercano casa. Sono stati trovati all’ingresso di Tratalias dopo la segnalazione di un cittadino al comando della polizia locale.

All’inizio si pensava che fosse solo un cucciolo con la sua mamma, ma i giorni seguenti sono stati trovati anche gli altri piccoli cagnolini di circa un mese di vita, che la mamma spostava continuamente. Gli agenti della polizia locale, dopo essersi recata sul posto per una verifica, hanno fatto sì che venissero sono presi in carica dal canile di Carbonia con cui il Comune di Tratalias ha stipulato una convenzione. I piccoli con la loro mamma stanno bene, la mamma che dovrebbe essere alla sua prima cucciolata è molto timida e protettrice, e per niente aggressiva. Per qualsiasi informazioni si può contattare il canile o ci si può recare presso la sede situata in località Sa Terredda. (f. m.)

