Sette cuccioli abbandonati 

Sette cani abbandonati per strada, senza cibo e acqua, sotto il caldo torrido. La cucciolata è stata ritrovata nella località di Fra Giuanni a Capoterra. Gli animali sono stati ritrovati (e salvati) da Alberta Pitzalis, 51enne di Pula volontaria de “L’Oasi dei Cuori Vagabondi”, che ha contattato i vigili e il sindaco di Capoterra Beniamino Garau. Vista l’impossibilità di ospitare l’intera cucciolata con la mamma nel canile convenzionato con il Comune, il sindaco Garau ha permesso a Pitzalis di tenere i cani in affido provvisorio. (f. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA