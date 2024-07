Sette conferme all’Ilva 

Prime conferme in casa Ilvamaddalena, neo promossa in Serie D. La società biancoceleste rinnova i contratti del capitano Diego Di Pietro, dei centrocampisti Gabriele Lobrano, Federico Dominguez e Nicolas Maitini, del difensore Francesco Sias e degli attaccanti Facundo Maitini e Lamin Touray. Certe le partenze del portiere Marco Ruzittu (Tempio o Arzachena) e Nicola Serra (Budoni). La settimana prossima dovrebbe arrivare in Sardegna il confermatissimo tecnico Carlo Cotroneo che, in stretto contatto col diesse Valerio Pisano, definirà l’organico. La preparazione inizierà il 20 luglio.

Novità anche nei campionati regionali. Il nuovo allenatore del Ghilarza è Lello Floris, ex Sant’Elena, Arbus e Guspini: sarà affiancato dal preparatore atletico Federico Serra e dal preparatore dei portieri Michele Carboni. Il Villasimius, blindato il tecnico Nicola Manunza, ha confermato Nicolas Gonzalez, Alessandro Arrus, Edoardo Zedda, Alfredo Magnin, Andrea Mastino, Andrea Marci, Manuel Rinino, Luca Melis, Matto Argiolas, Lorenzo Camba e Marcos Miranda. La Nuorese dovrebbe assicurarsi il difensore Andrea Satta, ex Cos, e il portiere Matteo Trini della Macomerese. Il portiere Matteo Forzati è vicino al Budoni.

All’Alghero, neo promossa in Eccellenza, arrivano gli attaccanti Luca Scognamiglio e Nino Marras dal Latte Dolce. Ingaggiato pure il portiere argentino Jose Maria Gobbi (1992) dal Coghinas. Chiusa la trattativa col difensore Lionel Serna (1998), ex Li Punti. Potrebbe ritornare dopo sette anni il difensore di casa Alessandro Pinna (2000), ex Tempio, Atletico Uri e Castiadas. In Promozione l’Arbus ha rinnovato il contratto col difensore Michele Spina, capitano delle ultime due stagioni.

