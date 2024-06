Sette Colli, edizione di lusso 

Un’edizione di grande spessore (come tradizione). Il 60° “Sette Colli” a Roma, ha riservato risultati interessanti anche per i nuotatori sardi di vertice: Francesca Zucca, Anna Conti e il “lunghisti” Marcello Guidi e Fabio Dalu (ma non soltanto loro) sono stati capaci di firmare prestazioni consistenti. Nell’ultima giornata, il “poliziotto” della Rari Nantes, reduce dai due bronzi europei in acque libere, ha nuotato i 1500 sl in 15’12”12, 7° della serie principale, 8° tempo totale. Dodicesimo Fabio Dalu, esperino dell’Esercito, in 15’34”18.

Protagonista

Si è confermata protagonista la ranista dell’Esperia, Francesca Zucca, che ha aggiunto alla propria esperienza romana una finale dei 200 chiusa all’ottavo posto in 2’30”41 (2’30”28 in batteria). E dire che la sua settimana era iniziata con gli scritti dell’esame di maturità scientifica: «Una buona gara domenica mattina, in serata era un po’ stanca, ma al quinto giorno di “tensione agonistica”, tra la maturità e le gare, un affaticamento ci può stare per una diciottenne», dice il suo tecnico all’Esperia, Marco Cara. Zucca era a Roma con la Nazionale Under 23 del tecnico Marco Menchinelli e del dt Cesare Butini: «Credo che con due finali A e una finale B abbia risposto bene», prosegue Cara. Ha migliorato nei 50 e nei 100, è entrata nella top ten italiana di sempre e parliamo di una nazione di grandi raniste, molte medagliate internazionali. Prossimo appuntamento i campionati italiani di categoria di agosto».

Successo di squadra

Oltre al velocista Samuele Congia (ora in Puglia con la Mediterraneo), l’Isola presentava dieci rappresentanti, di ben cinque società, da sud (Esperia, Promogest, Rari Nantes), a nord (Sport Full Time e Olbia Nuoto). Anna Conti (Sport Full Time) con due finali B tra 50 e 200 dorso (ottime gare) e 400 misti, si è conferma ad alto livello. Bene anche la ranista Martina Fanunza (Promogest), che prosegue l’avvicinamento agli Europei Juniores.

«Quest’anno c’erano 52 nazioni: per entrare in finale in certe gare servivano tempi più bassi che agli Europei», prosegue Cara. «Anzi, alcune nazioni hanno preferito essere ai Sette Colli per ottenere le carte olimpiche, piuttosto che agli Europei». Il bilancio per la spedizione sarda non può che essere lusinghiero. La pensa così anche Cara: «Molto positiva, non soltanto per la partecipazione di atleti e società, ma anche per i risultati. Ci siamo, anche se è giusto pensare che si possa fare meglio, però non ricordo altre edizioni con questi risultati. Certo, tre anni fa c’era stata la vittoria di prestigio di Dalu nei 1500, ma questa volta per vincere bisognava essere olimpionici», conclude.

