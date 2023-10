Sette chilometri da bollino rosso 

Inviata

Simaxis. È una delle principali vie di accesso per il capoluogo. Sette chilometri d’asfalto fra incroci a raso, passaggi a livello e stretti rettilinei: la strada Statale 388 del Tirso e del Mandrolisai, nel tratto da Oristano a Simaxis, è una delle arterie più trafficate (in media 10mila veicoli al giorno) e pericolose, segnata da tante, troppe croci. Uno dei punti ad altissimo rischio è quello in cui i binari tagliano la Statale ma a breve il passaggio a livello sarà eliminato. «I lavori del cavalcaferrovia saranno ultimati entro giugno 2024» assicurano da Rete ferroviaria italiana. E intanto il sindaco di Simaxis Giacomo Obinu lancia un appello all’Anas per una maggiore sicurezza.

La storia

Il cantiere infinito del cavalcaferrovia (al chilometro 100+008) sembra in dirittura d’arrivo dopo otto anni travagliati fra contenzioso con l’impresa e persino il sequestro dell’area da parte della procura per la presenza di amianto. I lavori da 5 milioni e mezzo erano iniziati nel 2015, quando la ditta lombarda Cidieffe costruzioni srl realizzò parzialmente «rilevati stradali e le opere di sostegno in calcestruzzo» ricordano da Rfi. Qualche tempo dopo, una denuncia per la presunta presenza di amianto segnò l’inizio dello stop: nel 2017 la magistratura dispose i sigilli in tutta l’area per consentirne la bonifica. Rfi, sotto la vigilanza degli enti territoriali competenti, ha effettuato le indagini per il presunto inquinamento da amianto che hanno dato esito negativo. «I ritrovamenti sono stati risolti e bonificati – aggiungono - I risultati dei rilievi sono stati condivisi con Provincia, Arpas e i Comuni di Simaxis e Oristano, che sono in possesso di tutta la documentazione».

In cantiere

Risolto il nodo ambientale, sono stati riaffidati i lavori poi ripartiti nel 2022. Nell’area delimitata dalle reti arancioni, mezzi e operai anche ieri mattina erano al lavoro. Sono già state realizzate le opere di sostegno del cavalcaferrovia sul lato di Simaxis e al momento «è in fase di realizzazione il rilevato stradale dalla parte di Oristano. La data prevista per il completamento dei lavori è giugno 2024» fanno sapere da Rfi. L’opera rientra nel programma di soppressione dei passaggi a livello ferroviari in Sardegna.

Sicurezza

«Abbiamo notato che è ripresa l’attività, ci auguriamo che i lavori si concludano senza intoppi» commenta il sindaco di Simaxis, Giacomo Obinu. «Risolvere questa situazione è fondamentale per la nostra comunità». Il passaggio a livello è una delle maggiori criticità della Statale 388 ma non l’unica. Ci sono gli incroci a raso con le provinciali per Solarussa e Palmas Arborea ma anche le vie di accesso per le campagne e le risaie. «Abbiamo sollecitato varie volte l’Anas, addirittura dopo l’ultimo incidente mortale ci promisero la realizzazione di una rotatoria – ricorda – avevano pure le risorse ma non è cambiato nulla». Il traffico è piuttosto intenso «oltre 8mila veicoli, con mezzi pesanti e pullman che ogni giorno attraversano la strada principale del nostro paese». Circa due chilometri e mezzo che, pur costeggiando case, negozi e la chiesa, restano sempre una Statale in cui la competenza è dell’Anas. «Abbiamo chiesto di poter installare alcuni dissuasori per limitare almeno la velocità ma non è possibile perché rallenterebbero anche i mezzi di soccorso – sottolinea il sindaco Obinu – Purtroppo non è stato possibile tenere nemmeno l’autovelox all’ingresso del paese». Pagato, installato ma quando mancava soltanto il collaudo «un decreto della prefettura di Oristano ha declassato la strada e il suo livello di pericolosità. Così ci ritroviamo con i problemi e i rischi di sempre».

