Sette chiese delle borgate dalla Regione alla Curia 

Costruite da oltre settant’anni e prive di manutenzione, sette chiese delle borgate di Alghero passano dalla Regione alla Curia, edifici religiosi appartenenti alla diocesi di Alghero e Bosa, che potranno essere riqualificate e restituite alle comunità. Tra gli immobili interessati alla concessione del diritto reale d’uso, compare la parrocchia e canonica di Nostra Signora di Loreto a Sa Segada, un piccolo edificio inagibile da anni. Nell’elenco anche le chiese di Tanca Farrà, di Maristella e Guardia Grande. Passano alla Curia pure la chiesa, la canonica e l’oratorio di Santa Maria La Palma e la canonica di Tramariglio, oltre alla parrocchia e il battistero di Fertilia. Il passaggio di competenze sblocca una situazione ormai irrigidita da anni, un risultato ottenuto grazie all'intervento del consigliere regionale Valdo Di Nolfo. «In pochi mesi siamo riusciti a dare seguito alla richiesta che il parroco di Sa Segada, don Piras mi aveva rappresentato», ha detto Di Nolfo. «Ho voluto seguire tutto l'iter per questo passaggio che permetterà in futuro alla borgata di riavere la propria chiesa». Per Antonio Zidda, presidente del comitato di borgata di Sa Segada - Tanca Farrà «finalmente si potranno avviare le opere di recupero: Sa Segada e Tanca Farrà sono borgate vive e con la riqualificazione degli spazi parrocchiali lo saranno sempre di più». (m.p.)

