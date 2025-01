Sette cantieri per l’anno nuovo 

La geografia della mobilità dolce prende vita con un progetto da 5 milioni di euro. Piste ciclabili dal centro cittadino fino alle spiagge. Idea per cui l’amministrazione comunale ha affidato la progettazione (45mila euro di fondi ministeriali). È una delle opere pubbliche che il Comune vuole realizzare nei prossimi 12 mesi. Tra gli altri affari in agenda per il 2025 emergono la riqualificazione dell’impianto sportivo di Zinnias, la demolizione dell’ex sede della Compagnia portuale, il potenziamento della viabilità con sette nuovi attraversamenti pedonali rialzati e il recupero di un’area intorno alla torre di San Gemiliano.

Le novità

Meno motori e più mezzi green. All’espansione turistica il Comune vuole aggiungere uno sviluppo ecosostenibile della mobilità. Ma per viaggiare di più con bici, monopattini e altri mezzi di locomozione servono investimenti e progetti. In via San Gemiliano sono in corso interventi strutturali utili a ricavare, sul lato destro verso la chiesa, una pista ciclabile cancellando le insidie finora scaturite da soste selvagge. «Vogliamo utilizzare il contributo per l’esperimento di un concorso di progettazione in due gradi: realizzare la predisposizione della rete della mobilità dolce per la sostenibilità urbana di Tortolì e Arbatax e razionalizzare i percorsi di accesso agli arenili». Così recita un atto dei Lavori pubblici rilasciato all’antivigilia di Capodanno.

Nuove opere

Con 1,45 milioni di euro il comune cambierà pelle al campo sportivo di Zinnias. Approvato il progetto che prevede la posa del manto sintetico, la nuova pista di atletica e la realizzazione di sistemi di gestione ambientale. Anche in questo caso è stata affidata la progettazione a un ingegnere con studio a Tortolì: il suo compenso sarà di 112mila euro. Capitolo viabilità: sette gli attraversamenti pedonali rialzati annunciti. Verranno realizzati in viale Santa Chiara, all’altezza dell’incrocio per il rione di Santu Micheli, via San Gemiliano, fronte giardino Zen, via Baccasara (Cantina sociale), lido di Orrì (fronte bar Orrì), via degli Agrumeti-San Lussorio, in prossimità dell’incrocio per l’aeroporto, via Foddeddu, all’altezza dell’incrocio di via Tirso e infine all’altezza dell’incrocio per il percorso alternativo lungo la viabilità per Orrì

