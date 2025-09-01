Sette cantieri paralizzano Is Mirrionis da un mese: caos, traffico e forti disagi 

Approda in Consiglio comunale il caso di via Liguria, dove da oltre un mese sono in corso ben 7 cantieri consecutivi di Abbanoa, tra via Trentino e piazza Maremma, con ripercussioni pesanti sulla viabilità. Il capogruppo di Forza Italia, Edoardo Tocco, ha presentato un'interrogazione finalizzata a chiedere “misure urgenti” per accelerare i tempi dell'intervento sulle condotte (dovrebbe concludersi non prima di ottobre) e limitare i disagi. Ieri, complice il rientro dalle ferie di tanti cagliaritani, si sono registrati rallentamenti, in particolare all’altezza del liceo Pacinotti, peraltro ancora chiuso. La sensazione è che nei prossimi giorni lo scenario possa ulteriormente peggiorare.

I tempi

«Via Liguria non può restare semiparalizzata per così tanto tempo a causa di questi cantieri», afferma Tocco, «perché si tratta di una strada molto trafficata, che collega La Vega a Is Mirrionis, e i lavori stanno causando gravi problemi con quotidiane lamentele da parte dei residenti e dei commercianti, in particolare delle attività nelle vicinanze dei vari blocchi, tra cui farmacia, ufficio postale, Asl di via Romagna e tanti altri esercizi. Senza dimenticare l’imminente riapertura del Pacinotti». Che verosimilmente aumenterà esponenzialmente il flusso di pedoni e veicoli in tutta la zona.

«Premesso che via Liguria è interessata da oltre un mese da lavori che stanno creando notevoli disagi», si legge nell'interrogazione sottoscritta anche dalla collega di partito Roberta Sulis, «e considerato che la stessa via è già stata oggetto di una riduzione di carreggiata per la realizzazione di piste ciclabili, spesso poco utilizzate, che hanno complicato la circolazione, rilevato che i lavori attuali hanno portato all’installazione di transennamenti che restringono ulteriormente le corsie e, nonostante i tentativi di creare svincoli, rendono il traffico difficoltoso e caotico, si interrogano sindaco e Giunta per sapere se siano a conoscenza di questa difficile situazione e quali urgenti iniziative intendano intraprendere per sollecitare Abbanoa ad accelerare i lavori, ponendo fine al più presto a questo insostenibile calvario stradale».

Il gestore idrico

«Per via Liguria si conta di terminare l'intervento ai primi di ottobre», ha ribadito Abbanoa, «comprendiamo i disagi, ma sono nettamente inferiori a quanto sarebbe avvenuto con la sostituzione integrale della condotta che avrebbe comportato lo sbancamento dell'intera strada per almeno 9 mesi».

