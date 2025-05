Sette cantieri in due chilometri: è caos 

Sette cantieri stradali in poco più di due chilometri, uno ogni trecento metri, da via Riva Villasanta fino a piazza Garibaldi passando per viale Ciusa e via Bacaredda. Per tanti automobilisti cagliaritani, quella appena trascorsa è stata una settimana di passione tra deviazioni, restringimenti di carreggiate, transenne, semafori spenti o lampeggianti e lunghe file di birilli rossi e bianchi tra cui fare lo slalom.

Caos continuo

Disagi pesanti anche per i mezzi pubblici, con le corsie preferenziali spesso ostruite dai lavori in diversi incroci, in primis via dei Grilli, via dei Donoratico e via Bacaredda angolo piazza Garibaldi. E non è ancora finita, perché gli interventi in simultanea di Enel Distribuzione e Abbanoa, cui si sono aggiunti venerdì anche quelli per il rifacimento della segnaletica stradale in viale Ciusa, proseguiranno inevitabilmente nei prossimi giorni.

L’epicentro del caos in via Riva Villasanta, all'uscita di Pirri, dove i lavori (per lotti) finalizzati alla posa delle nuove linee elettriche in cavo interrato sono in corso ormai da diverse settimane e sono giunti all'altezza dello svincolo dell’Asse mediano, dopo il distributore, fronte ex distilleria Zedda-Piras, con conseguenti ingorghi nelle ore di punta. Tra l’altro l’asfalto di via Riva Villasanta era stato rimesso a nuovo appena un anno fa. E ora, in seguito a questi lavori, è di nuovo a pezzi con una lunga trincea cementata che si estende, zigzagando, fin quasi a piazza Italia.

Rabbia a Pirri

Una decisione, quella di riaprire l’asfalto recentemente rimesso a nuovo, tutt'altro che apprezzata dai pirresi. «La programmazione dei lavori? Sconosciuta. Una strada appena asfaltata è già completamente da rattoppare», si legge sui social, dove le critiche da parte dei cittadini indignati si susseguono. Serafico il commento dell’assessore comunale alla Mobilità e Infrastrutturazione urbana, Yuri Marcialis: «I lavori dell’Enel sono indispensabili per migliorare i servizi e garantire la sempre crescente richiesta di energia elettrica», afferma, «confidiamo nella loro celerità e vigileremo per i corretti ripristini del manto stradale».

Via Bacaredda

Viabilità in tilt anche in via Bacaredda, all'altezza del Conservatorio, con tempi di percorrenza da incubo nelle ore centrali della mattina, dovuti anche alla vicinanza del nuovo mercato di piazza Nazzari. In questo caso i cantieri consecutivi sono due, entrambi di Abbanoa. Si sta lavorando al rifacimento delle condotte idriche nell'ambito di un mega appalto da 8 milioni di euro. «Si tratta del risanamento di tutta la dorsale tra i serbatoi di San Michele e Monte Urpinu», fa sapere Abbanoa, «stiamo facendo passare le nuove guaine da un pozzetto all'altro evitando di sbancare tutto il tragitto». La tecnica, innovativa, si chiama “relining”. «Al posto di sostituire fisicamente le vecchie tubare, le stiamo utilizzando per farvi passare una guaina che aderisce alle pareti interne, si inspessisce ed elimina le dispersioni, limitando notevolmente i disagi». Che però restano e sono pesanti.

