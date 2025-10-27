Domani sera, alle 21, sul palco del Teatro delle Saline di Cagliari si apre la stagione del Teatro Contemporaneo con la compagnia Teatri di Vita che porta sul palco “Sette bambine ebree - Un’opera per Gaza” di Caryl Churchill. Lo spettacolo andrà in scena anche giovedì, venerdì e sabato, sempre alle 21.

La regia è di Andrea Adriatico per Teatri di vita. Nella rilettura del testo, con traduzione di Stefano Casi, il regista porta in scena anche un attore palestinese, Anas Arqawi che proviene dallo storico The Freedom Theatre di Jenin, Cisgiordania. Sul palco anche Liliana Benini, Nicolò Collivignarelli e Olga Durano. Nel team Andrea Barberini e Giovanni Santecchia (scene e costumi), Eric Benda (suono, immagini e allestimento) e Giulia Serinelli

Caryl Churchill scrive un testo“poetico e spiazzante, un sussurro e un grido, che mette al centro l’infanzia come capro espiatorio, testimone innocente o pretesto per le decisioni dei grandi, e ci interroga sulle responsabilità storiche e politiche dell’occupazione e dell’annientamento del popolo palestinese. Tutto nasce nel 2009. Impressionata dalla devastante campagna militare Piombo fuso lanciata da Israele su Gaza.

RIPRODUZIONE RISERVATA