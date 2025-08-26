«Sette aziende escluse dai rimborsi» 

A San Gavino il nubifragio della notte tra il 26 e il 27 ottobre scorso ha causato ingenti danni a tantissime imprese e alle abitazioni soprattutto nella zona industriale del paese, che si trova a pochi passi dal rio Malu. Questo fiume era già esondato nel 2013 con il terribile ciclone Cleopatra e la sua furia, alimentata dalle piogge eccezionali, si è ripetuta alcuni mesi fa. Ecco perché 28 aziende hanno presentato la domanda di rimborso documentando i danni subiti, ma sette imprese locali sono state escluse dalla domanda presentata che andava inoltrata agli uffici della Regione. Per questo motivo i consiglieri di minoranza Nicola Orrù (primo firmatario), Angela Canargiu, Bebo Casu, Nicola Ennas e Silvia Mamusa vogliono vederci chiaro e hanno presentato un’interrogazione chiedendo al sindaco chiarimenti soprattutto dei motivi dell’esclusione di alcune richieste di aiuto.

La denuncia

«L’amministrazione comunale – rimarcano i cinque esponenti dell’opposizione – ha attivato tutte le procedure nei tempi dovuti (ordinanza del sindaco, attivazione del centro operativo comunale, delle misure di protezione civile e dichiarazione dello stato di calamità naturale). Il Comune ha provveduto ad attivarsi per raccogliere tutte le richieste di danni provenienti dai cittadini e dalle attività produttive del paese. Tuttavia sulla base della normativa regionale a cui fa riferimento la determinazione 82 del nostro Comune su 28 domande presentate per richieste di contributo, sette non sono state ammesse e pertanto rigettate». Di qui la richiesta urgente di chiarimenti che doveva essere già discussa nel Consiglio comunale di luglio, ma poi il punto è stato rinviato per l’assenza del sindaco e sarà discusso oggi in consiglio comunale: «Le aziende escluse da tali risarcimenti operano nel nostro territorio – rimarcano i cinque consiglieri – e con personale locale. Hanno subìto danni economici ingenti a mezzi e attrezzature, ma nonostante tutto sono riuscite a mantenere in forza tutto il personale dipendente. Chiediamo al sindaco, che detiene la delega ai Lavori pubblici, quali misure vorrà adottare per venire incontro alle difficoltà delle aziende escluse dalla procedura dei rimborsi».

La mail

Il caso è stato portato alla luce dal consigliere Nicola Orrù: «Alcune aziende hanno inviato una mail di posta certificata al Comune senza mai avere una risposta e il fatto grave è questa comunicazione era rivolta a tutto il Consiglio comunale, ma a noi della minoranza non è stata inoltrata». Da parte sua il sindaco Stefano Altea fa sapere che risponderà in consiglio comunale.

