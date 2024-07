Sette assessorati non bastano 

Sette assessorati per sette liste. Sembrerebbe quasi che i conti tornino nel municipio di Alghero, ma così non è perché alcuni gruppi consiliari faranno la parte del leone e altri rimarranno a bocca asciutta. La giunta di Raimondo Cacciotto è praticamente decisa: domani il neo sindaco presenterà l’esecutivo, in concomitanza con la prima seduta del consiglio comunale al teatro civico, alle 10.30.

I nomi

Il Partito democratico potrà contare su due rappresentanti in giunta e dovrebbero essere la ricercatrice Raffaella Sanna e Enrico Daga, attuale segretario cittadino dei dem. Poi c’è la presidenza del Consiglio, sempre in quota al Pd, promessa a Mimmo Pirisi. Anche “Noi Riformiamo Alghero” si aspetta due posti nella stanza dei bottoni e da tempo si fanno i nomi di Maria Grazia Salaris, già assessora con Mario Conoci e Francesco Marinaro, quest’ultimo con il ruolo di vice sindaco. Futuro Comune punta invece su Ornella Piras che, con Mario Bruno sindaco, aveva tenuto le redini dello Sviluppo Economico, mentre Alleanza verdi sinistra ha tirato fuori il nome di Romina Caula, ex assessora durante la giunta Lubrano. Il settimo posto in giunta se lo contendono Orizzonte Comune e Città Viva e non è esclusa una staffetta tra le due forze di maggioranza. Decisi i nomi, si dovrà pure stabilire le deleghe. Poi ci sono le partecipate. Ai Cinque Stelle andrà sicuramente la presidenza della Fondazione Alghero con Graziano Porcu che lascerebbe il Consiglio per fare spazio a Giusy Piccone. Per il resto è ancora tutto da definire.

I malumori

Non mancano i malumori, con Orizzonte Comune che nei giorni scorsi, con il consigliere Christian Mulas, ha persino minacciato di disertare la prima assemblea civica. Il movimento politico creato dall’assessore regionale Franco Cuccureddu aveva infatti indicato una professionista per l’esecutivo, una commercialista con 20 anni di esperienza da revisora dei conti del Comune. Ma il suo nome pare sia incompatibile con l’incarico. Al momento la giunta Cacciotto risulta composta da 4 donne e 2 uomini, manca solo l’ultima poltrona contesa. Per il resto solo briciole. Presidenze di commissioni consiliari, niente al confronto. Molti resteranno delusi a meno che il sindaco non riesca a far quadrare il cerchio nelle prossime 24 ore.

