Sette anticipi, match clou Castiadas-Cus Cagliari  

Sono sette gli anticipi in programma oggi per la 29ª giornata del campionato di Promozione. Nel girone A, in scena, alle 16, Tortolì-Idolo, Castiadas-Cus Cagliari, Gonnosfanadiga-Villamassargia e Guspini-Terralba. All’Annunziata di Castiadas, i biancoverdi di Dessì puntano al successo per mettere una seria ipoteca sulla seconda posizione che vale i playoff. Non sarà semplice contro il Cus Cagliari, quarto in classifica a sole 3 lunghezze dalla terza piazza (consente di partecipare agli spareggi promozione), al momento occupata dal Terralba che fa visita al Guspini, formazione che naviga nel cuore della classifica. A Tortolì si gioca il derby tutto ogliastrino tra la squadra di casa e l’Idolo di Arzana. Due formazioni che hanno perso il treno playoff. Il già retrocesso Gonnosfanadiga ospita il Villamassargia che ha conquistato la quota salvezza.

Nel girone B, al “Frogheri” di Nuoro, con fischio d’inizio alle 16, la capolista Nuorese affronta il Sennori. Gli uomini di Prastaro non possono commettere passi falsi avendo il fiato sul collo dell’Alghero. A Bonorva, alle 15.30 la Macomerese, quinta della classe con cinque punti di ritardo sulla capolista, affronta il Lanteri Sassari. Infine, alle 16 la cenerentola Porto Torres riceve il Bonorva.

Domani (ore 16) si disputano le altre gare: nel girone A, Arbus-Gialeto, Arborea-Atletico Cagliari, Lanusei-Orrolese, Selargius-Monastir, Verde Isola-Pirri; nel gruppo B, Abbasanta-Posada, Alghero-Santa Giusta, Fonni-Coghinas, Siniscola-Luogosanto, Tuttavista-Stintino e Usinese-Ovodda.

