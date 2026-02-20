Sette anticipi in Eccellenza: C’è llva-Nuorese 

Ilvamaddalena–Nuorese e Lanusei–Tempio sono le sfide di cartello della settima giornata di ritorno, in programma oggi. Fa eccezione Calangianus–Tortolì, posticipata a domani alla stessa ora.

In alta classifica i riflettori sono puntati sullo stadio Zichina di La Maddalena, dove la capolista Nuorese fa visita all’Ilvamaddalena in uno scontro diretto che può incidere in modo significativo sulla corsa al vertice. I barbaricini cercano l’allungo, mentre i maddalenini, distanti tre lunghezze dalla vetta, puntano all’aggancio.

Prova ad approfittarne l’Ossese, seconda forza del torneo e ancora imbattuta, che ospita il fanalino di coda Sant'Elena. Sulla carta l’impegno appare favorevole ai bianconeri, ma la pressione del risultato impone massima concentrazione.

Grande interesse anche per Lanusei–Tempio, confronto diretto tra quarta e quinta forza del campionato, separate da un solo punto e pienamente inserite nella corsa alle posizioni di vertice.

In ottica playoff, attenzione a Iglesias–Atletico Uri. I minerari attraversano un periodo complicato, senza vittorie da sette giornate e a secco di gol da sei, mentre i giallorossi arrivano dal successo ottenuto proprio contro l’Ilvamaddalena.

In coda sono in programma tre scontri diretti delicatissimi: Carbonia–Santa Teresa Gallura, Ferrini–Taloro Gavoi e Villasimius–Buddusò. Queste sei squadre racchiuse in appena sei punti. Domani il posticipo tra Calangianus e Tortolì completerà il quadro della giornata.