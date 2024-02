Sette anni in attesa della pensione 

Una vita passata infornando il pane per gli altri e poi all’improvviso smancano i soldi per mettere insieme il pranzo con la cena. Questa la storia paradossale che vede come protagonista incolpevole Emiliano Frongia, classe 1955, che dopo una vita passata davanti al forno del pane, quando è arrivato il momento di fermarsi si è trovato senza pensione. Per vedersi riconoscere il diritto a entrare nella categoria dei pensionati ha dovuto combattere una battaglia legale contro l’Inps: il tribunale di Cagliari gli ha dato ragione ma ad oggi il suo portafoglio rimane tristemente vuoto.

La battaglia

«Ho dedicato tutta la mia vita al lavoro, – racconta – ho sempre versato quanto dovuto e a causa dei miei orari da panettiere ho visto pochissimo i miei figli che son stati cresciuti praticamente da mia moglie che oggi non c’è più e non ha potuto godere con me della pensione. A 68 anni sono costretto a chiedere aiuto ai figli per vivere». Tutto è iniziato nel 2017. «Il 13 luglio di quell’anno - continua - ho presentato domanda per accedere al trattamento pensionistico anticipato spettante ai lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, così come previsto per legge». Poi l’amarissima sorpresa: «La domanda è stata rigettata in quanto non è mi stato riconosciuta l’attività lavorativa usurante». Un colpo durissimo per il lavoratore che dopo anni di notti passate sveglio ad infornare il pane. Da qui una estenuante vertenza legale che «anche grazie alle testimonianze dei miei colleghi, e non solo, ha dimostrato come effettivamente io abbia svolto il lavoro notturno».

In Tribunale

Dopo diverse udienze, il 30 ottobre 2023 una sentenza che non lascia spazio a interpretazioni: Emiliano Frongia ha diritto a percepire il trattamento pensionistico anticipato spettante ai lavoratori della sua categoria e l’Inps è condannata a pagare la pensione e gli arretrati, oltre che a provvedere alle spese legali sostenute dal ricorrente. Tutto si sarebbe dovuto concludere qui e finalmente l’aspirante pensionato avrebbe potuto iniziare a fare una vita normale senza chiedere l’aiuto di nessuno. Ma ad oggi, nonostante diverse sollecitazioni, il conto corrente dell’ex panettiere è ancora tristemente vuoto: Inaccettabile, sto chiedendo solo che mi venga dato ciò che mi spetta e che ho guadagnato con tanto sacrificio». Anche i famigliari sono esausti: «L’attuale situazione pone mio padre in situazione di estrema necessità economica - dice la figlia Erica – e siamo io, mio fratello e mia sorella a dover provvedere al suo sostentamento materiale. Riteniamo questa situazione vergognosa e insostenibile e chiediamo che l’Inps provveda immediatamente ad adempiere alla sentenza del Tribunale di Cagliari». L’istituto di previdenza, per mezzo dell’ufficio stampa, assicura una risposta in tempi rapidi.

