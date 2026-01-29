Sette anni e 4 mesi per la rapina in banca 

Sembrava una rapina studiata nei minimi particolari per il colpo grosso, rapida e senza intoppi. Si è trasformata in una condanna a sette anni e quattro mesi per Marco Minimo Prina, nuorese, unico responsabile individuato dell’assalto alla filiale Bnl di Nuoro in via Manzoni del 9 maggio 2022. Il gup Alessandra Ponti ha pronunciato la sentenza accogliendo in larga parte la richiesta del pm Riccardo Belfiori, che aveva sollecitato 8 anni di reclusione. Condannato anche Alessio Prina a 3 anni e 2 mesi: era accusato come Marco Minimo di possesso di marijuana.

Bottino ridicolo

Il colpo scattò alle 11. Due uomini con il volto coperto da mascherine Ffp2 e cappellino fecero irruzione nella filiale minacciando i dipendenti con una pistola. Cercavano il carico di contanti appena lasciato nella filiale di via Manzoni da un blindato Vigilpol: 150mila euro. Il piano fallì e il bottino fu di appena duemila euro. Un amaro paradosso: ogni anno di carcere di Marco Minimo Prina “è fruttato” ai banditi circa 270 euro. Un prezzo altissimo per un colpo che doveva fruttare decine di migliaia di euro e si è trasformato in poche banconote e sette anni di prigione. A tradire la banda fu il Fiat Doblò usato per la fuga. Il mezzo era intestato al fratello maggiore di Prina, inizialmente arrestato, poi scagionato dalla confessione di Marco Minimo (difeso dall’avvocato Francesco Lai) che ammise di essere lui alla guida.

Estraneità totale

Dalle intercettazioni e dalle perquisizioni l’indagine condotta dalla Squadra mobile si era estesa a un giro di droga tra Nuoro e Oliena, contestato ai Prina. Nel fascicolo era finito anche il nome di un carabiniere, Luca Lai, difeso dall’avvocato Lorenzo Soro, accusato inizialmente di aver ceduto in comodato la pistola d’ordinanza ad Alessio Prina. Ma la perizia e il riascolto dell’intercettazione ha escluso qualsiasi collegamento con l’arma del militare. Entrambi utilizzavano la propria arma regolarmente detenuta. Tanto che lo stesso pm in aula aveva chiesto l’assoluzione, riconoscendo l’assoluta estraneità di Lai a ogni contestazione. Il gup ha confermato: assoluzione piena. Alessio Prina, difeso dall’avvocato Mario Silvestro Pittalis, è stato condannato a 3 anni e 2 mesi per detenzione di stupefacente. Il complice entrato armato in banca e il basista sono rimasti nell’ombra.

