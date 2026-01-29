VaiOnline
Nuoro.
30 gennaio 2026 alle 00:28

Sette anni e 4 mesi per la rapina in banca 

Marco Minimo Prina condannato per il colpo da duemila euro alla Bnl 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sembrava una rapina studiata nei minimi particolari per il colpo grosso, rapida e senza intoppi. Si è trasformata in una condanna a sette anni e quattro mesi per Marco Minimo Prina, nuorese, unico responsabile individuato dell’assalto alla filiale Bnl di Nuoro in via Manzoni del 9 maggio 2022. Il gup Alessandra Ponti ha pronunciato la sentenza accogliendo in larga parte la richiesta del pm Riccardo Belfiori, che aveva sollecitato 8 anni di reclusione. Condannato anche Alessio Prina a 3 anni e 2 mesi: era accusato come Marco Minimo di possesso di marijuana.

Bottino ridicolo

Il colpo scattò alle 11. Due uomini con il volto coperto da mascherine Ffp2 e cappellino fecero irruzione nella filiale minacciando i dipendenti con una pistola. Cercavano il carico di contanti appena lasciato nella filiale di via Manzoni da un blindato Vigilpol: 150mila euro. Il piano fallì e il bottino fu di appena duemila euro. Un amaro paradosso: ogni anno di carcere di Marco Minimo Prina “è fruttato” ai banditi circa 270 euro. Un prezzo altissimo per un colpo che doveva fruttare decine di migliaia di euro e si è trasformato in poche banconote e sette anni di prigione. A tradire la banda fu il Fiat Doblò usato per la fuga. Il mezzo era intestato al fratello maggiore di Prina, inizialmente arrestato, poi scagionato dalla confessione di Marco Minimo (difeso dall’avvocato Francesco Lai) che ammise di essere lui alla guida.

Estraneità totale

Dalle intercettazioni e dalle perquisizioni l’indagine condotta dalla Squadra mobile si era estesa a un giro di droga tra Nuoro e Oliena, contestato ai Prina. Nel fascicolo era finito anche il nome di un carabiniere, Luca Lai, difeso dall’avvocato Lorenzo Soro, accusato inizialmente di aver ceduto in comodato la pistola d’ordinanza ad Alessio Prina. Ma la perizia e il riascolto dell’intercettazione ha escluso qualsiasi collegamento con l’arma del militare. Entrambi utilizzavano la propria arma regolarmente detenuta. Tanto che lo stesso pm in aula aveva chiesto l’assoluzione, riconoscendo l’assoluta estraneità di Lai a ogni contestazione. Il gup ha confermato: assoluzione piena. Alessio Prina, difeso dall’avvocato Mario Silvestro Pittalis, è stato condannato a 3 anni e 2 mesi per detenzione di stupefacente. Il complice entrato armato in banca e il basista sono rimasti nell’ombra.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Manovra all’ultimo metro, oggi si chiude

Ieri otto ore per un articolo, poi l’accordo su sanità e scuola e l’aula si sblocca 
Roberto Murgia
Carloforte

La Blue Ocean A in salvo dopo una notte di paura

Il cargo in difficoltà nelle acque dell’isola di San Pietro arriverà stamattina al porto di Cagliari 
Stefania Piredda
Il racconto.

Ultimo giorno di lavoro al cardiopalma

Stefano Garau
Il caso

San Donato laboratorio multietnico

Nell’istituto l’80% dei bambini stranieri. La preside: «Servono mediatori culturali» 
Emanuele Floris
L’intervista

Lotta ai linfomi, in prima linea c’è una sarda

Lia Palomba lavora a New York, in uno dei migliori centri oncologici al mondo. Ora debutta su “The Lancet” 
Marco Noce
Tensioni

Vannacci scalpita, la Lega si agita

Lite fra Fontana (Lombardia) e il generale su “Futuro nazionale”, Salvini minimizza 