Sette anni dopo, riecco il Tc Cagliari 

È tutto pronto. A sette anni dall'ultima volta, il Tc Cagliari si prepara per una partita di Serie A1 femminile. Domani, le ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello esordiranno sul rosso di casa: a Monte Urpinu arriva l'At Verona Falconeri. Match subito complicato per le cagliaritane, che riceveranno la visita delle semifinaliste della passata stagione (sconfitte nel doppio di spareggio dalla Canottieri Casale Monferrato, poi campionesse d’Italia).

Per la A1, il Tc Cagliari ha rinforzato la rosa: alle confermate italiane Nuria Brancaccio e Alessandra Mazzola, e all'ellenica Despina Papamichail, si sono aggiunte altre quattro giocatrici straniere (potrà esserne schierata solo una per giornata): la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, l’ungherese Anna Bondar, la bulgara Gergana Topalova e la rumena Andreea Prisacariu. Un rinforzo anche nel “vivaio”: alle sorelle Barbara e Marcella Dessolis, si aggiunge Beatrice Zucca.

Dopo la prima casalinga, le cagliaritane voleranno oltre Tirreno per tre match consecutivi sui campi del Tc Rungg Südtirol (domenica 13 ottobre), del Tennis Beinasco (20) e a Verona per la prima del girone di ritorno (27). Si tornerà a casa per il rush finale, con le gare casalinghe contro Rungg (il 3 novembre) e Beinasco (10). Le prime due del girone vanno in semifinale, mentre la terza e la quarta giocheranno i playout salvezza.



RIPRODUZIONE RISERVATA