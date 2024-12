Settantenne investita sulle strisce 

Ancora un’anziana investita sulle strisce pedonali in città. È successo ieri pomeriggio in piazza Italia, poco dopo le 16 quando un’utilitaria, una Fiat Seicento, condotta da un giovane neopatentato di 19 anni ha travolto una 70 enne che attraversava la strada sulle strisce pedonali in piazza Italia, mentre cercava di raggiungere i giardini pubblici. Fortunatamente l’automobile non andava veloce. Questo non è bastato però per evitare l’impatto. Il giovanissimo si è subito fermato a prestare i primi soccorsi alla 70 enne, ed è stata allertato il 112, il numero unico d’emergenza.

Sul posto sono giunti i sanitari che hanno preso in carico la donna per trasportarla al pronto soccorso del San Francesco di Nuoro, dove le è stata diagnostica una frattura. La donna non sarebbe grave. Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia locale per effettuare le indagini di rito e hanno acquisito quasi in tempo reale le immagini dell’impianto di videosorveglianza che ha ripreso i momenti dell’investimento. Non è escluso che il sole abbia abbagliato l’autista. Al giovane sono comunque stati anche decurtati 16 punti dalla patente.

Solo una settimana fa in via Don Bosco un’altra donna era stata travolta, sempre sulle strisce pedonali.

