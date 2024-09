Settantenne investita, paura in via 25 Aprile 

Ieri mattina a Serramanna, all’incrocio tra la via 25 Aprile e corso Repubblica, una donna di 70 anni è stata urtata da un’auto mentre attraversava, cadendo a terra e rimanendo ferita per fortuna in modo non grave. L’incidente si è verificato intorno alle 10,30 in una zona molto trafficata e caotica per la presenza del mercato settimanale. Rosanna Acotzi è stata urtata da una Lancia Musa guidata da una giovane del paese, che si è subito fermata ed è stata tra le prime persone a prestare soccorso all’anziana.

Non è chiaro se Rosanna Acotzi stesse attraversando sulle strisce pedonali, in quel punto pressoché invisibili. Caduta a terra, la donna è stata soccorsa dai presenti, prima dell’arrivo dell’ambulanza Alfa 36 della Sos giunta da Monastir. I soccorritori hanno adagiato la ferita sulla lettiga, per il trasporto in codice giallo all’ospedale Brotzu di Cagliari.

