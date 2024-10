Settantenne intrappolato nel capannone in fiamme 

Si è sfiorata la tragedia sul lavoro ieri mattina a Macchiareddu, nell’ex capannone della “So.Co.Mar. Sardegna”, ora occupato dalla ditta “Bonucci e Turconi”. Intonro alle 11,30 l’edificio, situato in una traversa della Seconda strada Est, ha preso fuoco. A bruciare, materiali derivati dalla cellulosa, ha preso fuoco. Al suo interno un operaio, Tomaso Pala, di Assemini, che compirà 70 anni fra qualche giorno, è rimasto incastrato in un muletto e intossicato. Lo hanno liberato i vigili del fuoco, arrivati sul posto in forze: per riuscirci hanno dovuto praticare le manovre di estricazione. Subito dopo il 118 è sopraggiunto sul posto con due ambulanze: la Misericordia di Capoterra e la Mike 50 dell’ospedale Marino di Cagliari.

Tomaso Pala è stato immediatamente soccorso e affidato alle cure del medico. Le sue condizioni di salute sono apparse da subito non gravi, seppur sia stato necessario l’utilizzo di una bombola di ossigeno e del trasferimento in ospedale per effettuare ulteriori controlli.

Diverse squadre dei vigili del fuoco della Centrale operativa e del Comando di Cagliari sono intervenute con autobotti, autoscala e carro autoprotettori. L’incendio, le cui cause sono ancora da accertare, ha interessato l’area esterna del capannone, rendendo l’aria irrespirabile anche all’interno. Il forte vento di scirocco ha favorito il diffondersi delle fiamme, rallentando le operazioni di spegnimento e quelle di bonifica a cura dell’Arpas, agenzia regionale che si occupa di rifiuti inerti. Sul posto anche i Carabinieri a fare da supporto.

